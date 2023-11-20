柯還有最後的抉擇機會

柯文哲宣布將以民眾黨總統候選人身分參選到底，似乎是宣告藍白合破局，一次在野合盟超脫台灣危機的總統大選，可能化為烏有。

這場選舉的重要性超過以往，不只是總統權位之爭選舉，更是台灣能否超越危機、掙脫困境以及脫胎換骨的一次關鍵性選舉。

在馬英九前總統臨門一腳促成協調與協議之下，侯柯配幾乎成局，但在最後關頭似又破局。柯文哲若不能顧全大局完成在野整合，民進黨繼續執政易如反掌。

在藍白配成形之前，各項民調顯示，賴清德一路領先的局面已經打破，在野政黨如能合作，並將郭台銘整合進來，二○二四年政黨輪替頗有實現的可能。現在一切恐化為泡影。

民進黨全面執政八年，諸多施政作為引發爭論，濫權與貪腐卻難掩眾人耳目，因此六成民眾希望政黨輪替。藍白合達成初步協議時，選戰瞬間升級成九局下半，賴清德面對「下架民進黨」一語成讖的強力挑戰。

各項民調都顯示，不僅在野候選人民意支持度加總起來遠遠超過賴清德，而且贊同政黨輪替者也超過維持現狀者。期盼換黨執政已然蔚為主流民意。另外，最新幾份公布或沒公布的民調，均顯示侯柯配贏賴蕭配。

藍白若破局，勢將保送賴清德。且依據近幾次選舉經驗，總統與立委一起選，多半出現「燕尾服效應」，造成「母雞帶小雞」與「贏者全拿」的現象，立委席次跟著起伏。藍白合破局，朝野對抗的選情將向執政黨傾斜，民進黨同時掌握行政、立法兩權的格局可能延續。

柯文哲翻桌，主因是藍白配引發眾多柯支持者反彈，尤其是年輕選民，他們無法將選票轉移給侯友宜，內部幹部與幕僚更給柯文哲沉重壓力，迫使柯文哲轉向。

藍白若無法合作，台灣民選總統以來出現三次的「八年魔咒」即難再出現；去年地方公職選舉，執政的民進黨大敗呈現的「六年魔咒」訊號將被翻轉，即使中央執政表現不佳，民心思變，民進黨仍可推翻政黨輪替的主流民意。

蔡政府執政績效未獲廣泛認可，這次大選的內部氛圍原本不利於民進黨，外部環境也已跟前兩次判然有別，美中關係趨於緩和，拜登與習近平會談醞釀出友好氛圍。

台灣民眾的「仇中」情緒也已消退，八年前太陽花激發的反中狂潮、四年前香港爆發「反送中」怒潮，兩次都使民進黨的反中保台路線如虎添翼。這次大選沒有「亡國感」助威，反而民眾心中湧現戰爭陰霾，擔憂如果民進黨繼續執政，戰爭降臨台灣的可能性比較高。

在客觀情勢上，台灣內外面臨困境，尤其兩岸關係緊張，對台灣的安全與經濟發展造成潛在威脅；兩岸與能源政策都已走入死胡同，產業失衡、勞健保瀕臨破產，這些困境都須大幅度更張。如今還有改變機會嗎？

柯文哲有力量決定藍白合能否成局、台灣能否政黨輪替，希望他在最後關頭幡然醒悟，回到藍白合的大道上，合力促成政黨輪替。