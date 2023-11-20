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讓6％？這背離學理可大了

聯合報／ 林鎮坤／國立體育大學退休教授（台北市）

政治語言把統計學上常用的正負三％誤差，解釋成讓六％，不只是誤會大了，也會鬧出國際笑話。

統計上你抽樣一千人，想代表母群，了解母群的意向，常會有誤差。誤差的來源，可能是取樣的不當，可能是問卷的問題，甚至於是受試樣本的情緒等等。如果在問卷中設計兩組的比較（如侯柯、柯侯兩組），比較出來結果分數的差異在正負三％的範圍內，一般統計學者認為這差異是不顯著，也是無意義的。用白話來說，就是誤差範圍內的兩組，不能武斷地說誰高誰低。

柯文哲先生把上面統計學上的科學解釋，故意說成讓六％，可能原因：一是，柯先生不懂統計，可是把不懂的事，卻說得這麼大聲而肯定，難道是柯先生您一貫的風格？二是，柯先生另有圖謀，大聲說成讓六％，讓一些不明就裡的人同情；加上柯媽、柯妻的眼淚，真的製造了贏得選票的政治資源。但以我一個教書的人來看，這背離統計學原理就不只六％了！

這件事，對統計教學確實有貢獻；以後教科書上，可以常拿出來舉例，幫助莘莘學子了解統計學。

語言 柯文哲

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請多釋善意、加強說話藝術

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