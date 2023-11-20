請多釋善意、加強說話藝術

語言是利器，古人知「一言興邦，一言喪邦」。張忠謀發言謹慎，因「一言興股，一言喪股」。

語意多變，英哲維根斯坦（Wittgenstein）指出：「若獅子能說人話，我們還是無法理解它」，因語言是從社交環境中學得並使用於此環境，而非橫空出世。即使在人際，一詞可多義；「有料」的語義可指有實力、嫌犯出現了（警用）、需付錢（日語）。在特定領域如政治，更可由族群利益詮釋，例如，當前藍白營爭議「民調誤差範圍」。此認知差異可解釋為何「非我族類其心必異」。

日前，舊金山拜習會後，媒體提到，世界似乎更安全。但拜登在記者會時，被問及習近平是否為「獨裁者」，結果，世界陡然更不安全，因拜登回應：「他是。他所管理的國家是一個共產主義國家，而這個國家的政府形式與我們的政府完全不同。」旋即，國務卿布林肯不安地皺眉，這讓義大利外交官說布林肯年來的運籌帷幄瀕臨破功。

相對地，在習近平的記者會中，美國廣播公司記者問他是否信任拜登。習近平拿掉翻譯耳機，看著她，沒有回應。記者事後說，看來「習近平知道沉默的價值」。

政治人物會注意講話的藝術嗎？二○一五年，英國交通部長克拉瑪（Kramer）拜訪台北市長柯文哲，致贈懷錶。事後柯說「拿去破銅爛鐵賣一些錢」，鬧上ＢＢＣ、《衛報》等英媒，說柯文哲以口無遮攔出名，例如，講某國民黨女性候選人「年輕又美麗，只適合去坐櫃台」，文末提到柯曾被批為「不定時炸彈」（loose cannon）。

二○一五年，八仙樂園彩色派對火災後，新北市副市長侯友宜提到「今天是五百人，不像高雄氣爆才四十幾人」，遭批。侯表示，被曲解為他不關心高雄氣爆的受災者，不是他的本意，他只是向火災亡者家屬說明兩場氣爆不同規模的受災人數。

當前，侯柯兩人很可能成為我國政治領袖，希望他們加強說話的藝術。

在另一極端，法國拿破崙的外交部長塔列朗（Talleyrand）名言：「若要說實話，有很多遣詞用語可掩飾我們的真正想法。」在某個意義上，外交官扮演為國圓謊者。

也許，德哲康德名言「善意是無條件的」陳義偏高，但政治家需要多釋出善意、降低敵意。

一九六二年，美國總統甘迺迪向蘇聯對手赫魯雪夫釋出協商善意，願意協商，不久兩造各自讓步而解除古巴飛彈危機。我國領袖在面對國內的在野黨時，注意到善意，進而減少社會對立等內耗嗎？面對大陸，注意到維持溝通的善意，進而減少軍備競賽，避免排擠民生福祉嗎？