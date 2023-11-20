柯請牢記：團結真有力

談判或斡旋都是在審時度勢、深思熟慮後才進行並成協議。出了談判桌，與談各方會強調所獲致的共識，以求達成最終目標，絕不會再喊「感覺被突襲」、「遭大黨碾壓」、「不公平比賽」，甚至在媒體面前哽咽；身邊幕僚掩面泣訴「民調讓太多」；家人更飆淚嗆聲「吃人夠夠」、「如果不是當正的，乾脆不要選」！

事實上，這次在馬英九基金會舉行的藍白合作談判是共同的協議，民眾黨應該有充分準備，但是民眾黨事後的談話不僅不是君子的應有的行為，也讓人有「願賭不服輸」之譏。

眾所周知，在隨機抽樣前提下的統計學，樣本多寡會存在一定的誤差，例如統計界最常採納一○六八份樣本，誤差大約在正負三％，隨機樣本數愈大，誤差會縮小。未料兩黨在解讀民調誤差的認知上有很大落差，專家學者判讀後，民眾黨不認帳，並宣稱國民黨要求讓六％，企圖塑造社會輿論，終致無法順利搭檔。縱使國民黨主席朱立倫在記者會公開說未曾要求民眾黨讓六％，但先入為主的社會氛圍顯然對國民黨是不公平的。

回顧國民黨和民眾黨目前在縣市長、立委、縣市議員的席次，國民黨分別為十四席、卅八席、三六七席；民眾黨分別為一席、五席、十四席。席次的多寡與政黨實力和組織動員能力息息相關，所以各項安排自然要依據政黨實力的比例為之，這是天經地義的事！

柯文哲妹妹柯美蘭一再強調其兄有「亞斯伯格症」，曾提醒哥哥「不要密室協商」，並稱柯文哲「在不公平協議下簽名」，嗆藍營「戰到底絕不禮讓國民黨」、「藍白合作的談判是密室協商」，這真是子虛烏有的指控。這次談判的時間地點和參與者皆公開透明，且同意會議結束後發表聯合聲明，並舉行記者會加以說明。

一個談判前準備不足，宣稱在談判過程會被碾壓的政黨和政客，如何領導大家應對國家面臨嚴峻難關？事實上，國民黨在談合作過程中已退讓取消「比較政黨實力」、「開放式初選」、「日本與德國模式」。而民眾黨現階段動員、募款能力相對不足，柯主席知之甚明。

柯先生自許為「台灣民眾黨蔣渭水的傳人」，理應有高瞻遠矚的理想與抱負。當年蔣渭水先生標榜「醫生不只要醫病，也應對國家社會有所貢獻」、「同胞須團結，團結真有力」。請教柯文哲先生：您有蔣先生的恢宏氣魄和見識嗎？