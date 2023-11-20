科技．人文聯合講座／政治媒人怎麼做

喜歡看古典戲劇的人，多少看過《西廂記》，劇中有位崔鶯鶯侍婢紅娘，穿梭於張生與崔鶯鶯間，促成一段姻緣。紅娘成為媒人的代名詞。台灣最長壽的交友節目之一《我愛紅娘》，從一九八二年到一九九三年歷久難衰，電視台搭起婚姻橋梁，卻不一定每對都能攜手完夢。台灣政壇最近上演戲碼「藍白合」，不少人私下穿梭，馬前總統神來一筆擔任紅娘，成為政治大媒人。

媒人是我們傳統文化裡擔任著婚姻仲介的腳色。「媒人」出自於古代郊祭的「高禖神」。祭祀於三月三日，始為祭祀，往後發展為男女於溪邊以蘭草祓禊。推其本源為春天草木茁壯季節，將萬物滋長比擬為男女婚媾，祭祀高禖神，繁衍子孫。媒人隨著文化發展，開始有冰人、月老、紅娘，甚而也引用《詩經》，稱為「伐柯人」。「士如歸妻，迨冰未泮」（國風．邶風．匏有苦葉），意思是說，士子結婚要在冰雪未溶解之前，結婚為陰陽之交合，故而隱喻為天地節氣，宜於天氣寒暖更替之際。考其原由，結婚不宜於農忙，當時人民正投入農事。往後，晉代令狐策夢自己立於冰上與冰下之人對話，索紞為其解夢為作媒之事，故日後以冰人稱呼媒人。

唐人李復言《續玄怪錄》記載，韋固一日夜晚見月下一老翁手拿書籍，一問知為《鴛鴦譜》。老人言遠處賣菜婦人之三歲女童，十四年後將為其妻，日後果驗。總之，不論傳說如何，古代認為婚姻乃冥冥當中的神祇所訂。這樣的說法也出現在古代希臘神話裡面，邱比特金箭射向何人，促成良緣，鉛箭所及，雙方永遠乖隔。西方媒人稱為matchmaker，占星師也擔任媒人腳色，幫對象占卜婚姻的吉凶禍福，傳統漢人社會媒人與合八字的算命先生腳色不同。歐洲皇室無需媒人腳色，因為政治婚姻的利益才是衡量標準，維多利亞女皇的皇女們婚嫁歐洲各國王室，開枝散葉，她就被戲稱為「歐洲祖母」。

日本的社會，稱呼媒人為「仲人」（Nakoudo）或者「媒酌人」（baishakunin），也有稱為「月老冰人」，前兩者為一般慣用語。在明治時期，森有禮認為「有媒人結婚者稱為夫婦，其婦稱妻，無媒人而結婚者名為妾。」顯然，媒人保證婚姻法律地位。

台灣俗諺有言：「一不做中，二不做保，三不做媒人。」中間人、擔保人以及媒人最好不要做。中間人易涉利益之爭，保人負法律責任，媒人則干係婚嫁雙方未來幸福。在價值觀或身分地位無法匹配，或者兩不相愛的情形下，手腕高明的媒人穿梭雙方，好話說盡，促成終身大事。清代《儒林外史》已經有「媒人嘴」一語，台語俗諺有「媒人喙，糊瘰瘰」之說，媒人嘴巴浮誇不實。

劉伯溫指出「天道何親，惟德之親」(《郁離子．東陵侯》)，天下大道親近誰呢？只有親近德性而已。尋常媒人難做，政治媒人關係國家大事尤難，如能有德者相合，雖歷患難，亦是佳偶，否則怨偶仇懟，害莫大焉。政治之合，德為首，利當次之，若能如此，當為好媒人矣！（作者為亞洲大學現代美術館館長）