昨天世界廁所日 請做改變世界的蜂鳥

在聯合國官方節日中，每年十一月十九日的「世界廁所日」或許是乍見之下最奇特的日子，二○一三年在新加坡的倡議下設立，旨在呼籲各國確保弱勢社區和族群獲得安全的衛生設施。新加坡代表在投票前表示，或許有些新聞媒體和大眾覺得這個倡議很可笑，但如果人們把全球廁所和衛生設施問題視為禁忌話題，將無法公開且嚴肅地討論這個基本人權議題。

世界廁所日十年了，很難想像科技高倍速運轉的今日，全球仍有約四成人口（約卅五億人）無法享有安全衛生的如廁環境，導致疾病散播，嚴重影響婦女與兒童的安全與健康。聯合國亦於二○一五年提出永續發展目標（ＳＤＧｓ）第六項指標「乾淨飲水與衛生設施」，期望在二○三○年實現衛生設施全球覆蓋，消除露天排便，範圍並涵蓋水汙染、糞便汙泥管理、雨水管理與乾淨用水等。距離二○三○年僅剩七年，因此今年世界廁所日將主題訂為「加速變革」，並以蜂鳥為圖騰，鼓勵人們效法傳說中蜂鳥啣著滴水努力撲滅森林大火的精神。

台灣的如廁問題相較未開發國家，自然有著長遠的進步，遺憾卻仍存在著先進國家少見的現象—飄著臭味的黑色溝渠縱橫城鄉，居民往往只能無奈地眼觀鼻、鼻觀心快速通過，年久月深也無感了。這是因為台灣汙水下水道工程啟動較晚，普及率低，以致家用、農用或工業用廢水直接排入溝中，造成嚴重的河川溝渠汙染。台灣的下水道工程建設起步較晚，工程需要進到家中鑽洞、挖管路，民眾配合意願低，加上工程經費高昂，推動進度緩慢。近年有前瞻計畫經費挹注，中央與地方持續推動這基礎工程，惟前瞻計畫即將收尾，期望汙水下水道工程未來仍能是政策重點，持續並加速進行。亞洲汙水下水道普及率最高的日本，自一八八四年開始進行迄今，可謂百年工程，今天的日本環境整潔乾淨，宜居宜旅，奠基於此。

整治下水道工程執行起來困難重重，確實吃力不討好，常被視為看不見的政績，其實若納入文化景觀或地方創生思維，帶動整體生活品質的提升，自然會成為令民眾有感的亮點政策。如近年來因社群媒體發達，全台植有花樹的水岸常一夕暴紅，引發賞花風潮。但愛花民眾沉浸在漫天花海之餘，卻發現花香再濃郁，也難以掩蓋溝渠或溪圳的惡臭與蚊蠅的騷擾，拍完照後只求速速離去，地方上也發現，好不容易人來了卻無法留住人，甚至留下髒亂的汙名，不免抱怨連連。有些地方政府快速反映民意，加速推動汙水下水道整治工程，民眾配合的意願也有所提高，環境為之美化與改善，形成政府與民眾雙贏的正向循環。

汙水下水道整治，攸關社區環境宜居度與居民幸福指數的提升，不論是世界廁所日或聯合國永續發展目標，都指出「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理水環境」的重要性。每一位地球公民，都可以是那隻力量微小，但相信自己可以改變世界的蜂鳥，從關注自己生活環境中那條水溝的品質做起，或許在不久的未來，「我家門前有小河」將重現於我們的日常生活。