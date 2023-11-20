不是缺醫護 是環境太差

政府施政應有前瞻性的規畫，國家才能有長遠的良好發展，相信這也是執政者的初衷及所望。然而，教育部近年陸續增設學士後護理系共七校、慈濟大學藥學系、陽明交通大學中醫學系、清華大學學士後醫學系、中興大學學士後醫學系、中山大學學士後醫學系，而牙醫師則有醫師法修法附帶決議之相關爭議，引發了許多基層護理師、藥師、醫師、牙醫師、中醫師及所有醫療相關科系在學生的不滿與抗議。

國民健康是憲法的基本國策，所有醫療人員均需依憲法規範由考試院依法考選。優秀的醫療人員是維護國民健康的重要關鍵，我們向來將我國的健保制度自詡為台灣之光，政府自應不斷提升改善醫療環境及醫療人員素質，才能使我國健保制度得以延續並優化。而今所有醫療相關科系專業人員及在學生之所以不滿與抗議，主因教育部只關注部分企業財團醫院的人力需求，而忽視我國醫療人員人力早已過剩。部分企業財團醫院的「人力不足」，主因為未改善執業環境，而絕非醫療人員人力不足。

以藥事人員為例，我國藥事人力每萬人高達十三位，相較於世界衛生組織建議每萬人五位藥師、ＯＥＣＤ會員國平均每萬人有八點六位藥師、美國每萬人有九點五位藥師，我國其實早已相對過高，其他醫療人員也是相似的情況。解決部分企業財團醫院的人力不足，應要求其改善個別執業環境待遇，而非不斷增設相關系所，如此將造成醫療人員培育及執業環境更雪上加霜。

我國醫療人員之所以必須「總額管制」，除了醫療人員人口比例已過高，更有少子化衝擊及ＡＩ自動化等兩大因素。

少子化衝擊：醫療人員培育養成需要耗費許多教育資源，一旦培育數量供過於求，政府耗費資源所培育的醫療人員卻無法適才適用，無異是教育資源的浪費。多數國家並未無上限的提高醫事人員與人口的比例，也是避免教育資源浪費及因應人口實際需求。我國目前出生率逐年下降，醫療人員培育人數理應逐年下調，而不該再予增加，如此才能將國家資源分配及利益最大化。建立良好的薪資水準及執業環境，才能吸引優秀人才投入醫療領域，從而提升醫療品質並有利於國民健康。

ＡＩ自動化：ＡＩ目前已逐漸應用在各領域，人類許多工作部分將可由ＡＩ自動化輔助，醫療人員在未來的實際需求量恐也隨之下降。

建議政府應召開相關政策會議，參考世界衛生組織標準，制定我國的醫療人員與人口比例目標，並考量我國每年人口出生率，調整每年合理的醫療人員培育人數，以因應國家實際且合理的醫療需求。