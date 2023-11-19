三權大棋勿下成五子棋

當大家都在談藍白合的此刻，我們又聽到蔡總統的「藍白合不如全民合」，以及賴總統參選人的「負負不能得正」，讓人悚然想起兩千年短暫浮現的兩個不同體制圖像。正是因為絕大多數高喊藍白合的人眼裡仍只有總統，隱隱然覺得誰贏得總統就可安坐天下，才會為民調誤差指數鬧得翻盤，把一個關連總統、行政、立法三權分配的大棋盤下成了五子棋！容我再說得透一點。

在「多數統治」的大原則下，當憲法規定行政要對立法負責，而國會的政黨為剛性（黨紀強大），又有三個以上而都不過半時，除了組建一個可以得到國會過半支持的政府外，別無他途。這個有二或更多政黨參與的政府，就是聯合政府。美國行政權在總統一身，而民選的總統不對國會負責，所以有沒有國會多數支持，都照常運作，因此不需要也不會有聯合政府，但黨性柔軟、樂於妥協的國會議員就是必要的配套。法國的行政權分由民選總統和對國會負責的總理行使，所以當總統領導的政黨在國會僅為少數時，只好任命他黨領袖出任總理，此時會把行政權作大體的區隔，有如半個總統，不怕國會倒閣，其他行政權交給對國會負責的總理，一如內閣制國家，在這種情形下，也可能出現共治下的聯合政府。

我國憲法自始即以行政院為國家最高行政機關而對立法院負責，國民大會選出的總統雖可任命行政院長，但須得到立法院同意，唯一屬於政策性權力的緊急權，也要經行政院會議決議，只是憲法又把美國總統才有的法案移請覆議權賦予行政院，卻需得到總統核可，而使總統的手又伸進了行政權，加上臨時條款增加的國家安全大政方針的決定權等，實際上已經形成半總統制。增修條文即在此基礎上重新打造了差距其實不太大的體制，雖然總統已可直接任命行政院長，但因為行政院對立法院負責的機制變得更強，實際上只為完全執政的情形做了更接近總統制的鋪墊，碰到總統無法得到立法院多數支持時，只能朝接近內閣制的方式運作，別無他途，因此只是一個擺盪程度較大的半總統制。

在此一體制下，世紀初本只有三分之一立委支持的陳水扁總統，其實除了任命國民黨籍行政院長而行民、國共治外，最多就是說服在國會占絕對多數的國民黨共組一個由國民黨執牛耳的大聯合政府，結果就在國民黨人自溺於總統「大位」已失而不按憲法體制力爭之下，以全民政府之名矇混過去。這樣徹底反民主的少數總統和少數政府，不可能見容於任何民主國家的任何民主體制，我們創造了這個不光榮的先例，如今看來，就是千年帝制傳統下某種「大位」的移情，不了解現代民主講的是分權，和所有統治權都要符合多數原則所致。

此所以當我眼看我們的政黨因為多種原因已經明確邁向多黨發展，而在總統選制仍未做妥適調整（指修改成兩輪投票），極有可能重蹈少數統治的覆轍，還有人以為可以照搬過去十六年完全執政時期的類總統制作法，以致權責嚴重不符時，多次疾呼在野黨未雨綢繆，通過協商為選出多數總統並組建聯合政府做好準備，後來果真看到兩大在野黨早默默以推動民主升級的雄心開始這樣的對話和規畫，著實深為我國新一代政治菁英的視野和魄力而驕傲。如果這種選前協商的模式可以成功，我真的認為已屬全新的民主典範。

執筆至此，我還不知道藍白合的努力能不能克服基層的「大位」迷思而通過總統人選這第一關，或許大夢先覺終需時日，但可以確定的是，放棄形成多數的努力，最後產生的少數總統，不論是綠白或藍，面對同樣沒有多數的立法院，都不會有一天的蜜月好過，甚至罷免都指日可待。屆時輸的不會只是哪一個人或黨，而是我們努力了那麼久建構的民主秩序，乃至我們的國家。