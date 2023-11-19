藍白合劇碼的泛溢效果

藍白合目前似乎從歹戲拖棚，轉化成扣人心弦、高潮迭起的懸疑劇。好不容易日前由馬英九主導，折衝出藍白會面，並簽下六點共識，一時輿情沸騰，綠營酸加抹紅，白營高調悲傷，藍營低調盤算，結果媒體版面幾乎全被柯家班攻占！

說好的十八日依據雙方選定同意的各家民調做比較並公布最後結果，似乎彈奏了藍白終於合且柯願居副手的序曲；但劇情一轉折，記者會宣告沒有共識，因為藍白對抽樣誤差值的計算看法不一。照藍營算法，藍大幅領先，白營的則是平手！雙方不讓，又差點破局；但峰迴路轉，藍白要再協商，雖有時間壓迫、時限在廿四小時內，但已吊足大家胃口，藍營有人放棄、有人嘆氣、更有人生氣，白營似較有喜氣，綠營則是看好戲！

藍白合不合已成為年度大戲，收視率甚高，劇情發展常超乎預期。奉勸眾看倌，且先放下對結局為何的焦慮，數算一下本劇演到現在所產生的泛溢效果，舒緩一下為劇情而緊張的情緒。

藍白合劇碼至少創造三項非預期的意外效果：第一是促使全民學統計，尤其是記者，短時間內要吸收、消化所謂「統計誤差」的概念，還要能轉化成淺顯的文字解說給普羅大眾理解！民調在台灣行之有年，也頗受重視，政黨甚至僅引用民調結果來提名參選人，為全世界民主國家所少見。但民調的呈現，負責任專業一點的也僅是交代抽樣方法，如過去多半是以電話號碼簿電腦輔助隨機抽樣，現加上手機或網路，及執行時間、樣本數、信賴區間、抽樣誤差等；很少人細究「抽樣誤差」為何？「信賴區間」的意義何在？兩者跟樣本數的連動關係，更不是記者、媒體或名嘴報導引用的守備區。

這次因藍白劇碼的需要，國民黨請出的代表，都在大學教統計，引用教科書的公式來計算誤差值，應該是最佳的科普教育；雖然記者們筆下傳達了多少是個問題，但總是個開端；很可惜，強調講究科學的柯文哲，為了戲劇及譁眾效果，完全扭曲及簡化的說國民黨要他從誤差三趴乘以二、等於六趴來讓，可見他還真沒意圖帶動台灣淺碟文化的改變！

第二是馬英九和柯文哲關係的奇妙轉變，柯文哲應從來沒稱讚過馬，以柯的個性，幾乎完全是馬的相反，可說是凶狠驕霸，對上馬的溫良恭讓，互相應很難欣賞，他們倆唯一相近的可能是都算節儉吧！但自馬英九率先發難支持全民調後，馬柯似乎出現惺惺相惜的情誼，馬替柯被民眾黨責難叫屈，柯讚馬任勞任怨任謗來成就台灣民主新頁。馬柯的先和解，帶動藍白合劇情的第一大轉折，促成一一一五初合戲 ，馬還成了柯指定的見證人，他們倆的特殊互動，會不會將劇情再拉到另一高峰，出現藍白再合的劇碼？值得期待！

最後就是柯文哲家族，從柯媽、柯妻、到柯妹，都可演戲，柯本身更是戲精！全家演出藍白合，柯居副手的委屈悲情流淚戲，賺人眼淚，也讓人可惜他們都是被工作或家庭耽誤的好演員！

藍白合， 當戲看，更有味呀！