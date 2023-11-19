星期透視／美中緩和 台灣埋單？

俄烏戰事方興未艾，中東風雲再起，台海烏雲蔽日，烽火四起，各方無不對拜習峰會寄予厚望，只有台灣例外。從上世紀冷戰中出現的美中「低盪」到兩國建交，台灣的不安有跡可循！

首先，拜登上台後，力求在新地緣政治對抗格局中，找到對中「競中有合」的新模式，從建立護欄到提出「負責任的管理」雙邊關係，意圖明顯。兩國經貿上的齟齬如貨物加稅、制裁高科技業，拜登國安顧問蘇利文將之稱為「小院高牆」，亦即提高制裁規格但縮小打擊面，並不具備引爆全面衝突的能量。唯有台海對峙有可能失控，「負責任的管理」其實是為台海量身訂製。

其次，蘇利文在拜習峰會前夕已經預告，拜登有機會「有效管理」台海以達持續和平穩定的目的，並稱拜登將在會唔中提出「和平願景」，兩岸和平願景內容為何，令人遐想。

拜登上任後，力求穩住美中關係，去年十一月拜習峇里峰會即為代表作，拜登在會中提出不支持台獨、不反對中國體制、不尋求衝突等多項承諾，但中方並不滿意，屢屢要求美方落實峇里峰會共識，造成蘇利文和王毅今年五月和九月，分別在日內瓦和馬爾他兩次冗長對話，議題聚焦台海。今夏以來，拜登連續派遣三位閣員訪中，北京也僅同意在經貿和氣候變遷兩個議題上開啟對話，一直到王毅十月訪美面見拜登後，峰會終告敲定。這麼頻密集會冗長討論，內容聚焦台灣，最後終於敲定峰會，貓膩何在？從氣候特使柯瑞稱達成諒解協議，到建立經貿工作小組、禁毒合作、再到恢復軍事溝通、國防工作會議及海上安全機制會議等，美中不但全面恢復協商還已取得若干成果，中方緣何配合？

第三，中方一再要求美方落實峇里峰會共識，勿言行不一，北京要的究竟是什麼？

根據新華社消息，習近平在峰會中提出，中方重視美方在峇里島會議中做出有關的積極表態，美方應將不支持台獨的聲明體現在具體的行動上，停止武裝台灣、支持和平統一。可見中共對美「掏空一個中國原則」的指控，集中在兩個具體問題上，也就是強化反獨以及減少對台軍售。針對和平統一，拜登重申美方一貫不支持台獨的立場，同時表示反對片面改變現狀，該說的都說了，但對更敏感的軍售問題，拜登非但沒有再次展現願意出兵捍衛台灣的強硬態度，甚至連過去一貫強調根據台灣關係法，提供台灣防衛性武器的說法也神隱，更奇特的是，習近平居然表示並無攻台計畫。為了台海避險，美中兩國是否有可能就台海「不武」達成某種程度的共識？

第一，眾院前議長裴洛西去年八月訪台後，中方切斷美中間所有聯繫管道，後雖陸續開放氣候及財經領域的交流，但軍事交流嚴厲排除，陸方認定，美國對台軍售質量不斷提升，已經嚴重違背「八一七公報」精神，因而將對台軍售定位當前美中關係的主要矛盾，若未獲某種程度的回饋，峰會難啟。

第二，美國將中共國防部長李尚福列為黑名單，乃是因為懷疑中國提供武器給伊朗，李的去職與否和北京對美戰略無關。

第三，習近平在峰會上主動提出希望美方「停止武裝台灣」，和過去原則性的用語如「台灣是美中關係最敏感的紅線」不同，似乎事前已經完成協調。

美中關係緊張台灣埋單似已成為歷史定律，從根本上改善兩岸關係破除魔咒，方為上策。（作者為文化大學國發大陸所講座教授兼所長）