名家縱論／激烈競爭 和平共處

眾所矚目的拜習會終於在近日登場，會前各方對會談成果並未存在期待，甚至認為象徵大於實質，但是全球兩大經濟與軍事強權元首見面本身就具有意義，特別是在雙方關係陷於互不信任與激烈競爭時，如果元首再不見面，關係可能螺旋似下降。

會議前雙方都在營造和緩的氣氛，大陸官媒在年前連續發文評論美國必敗的九大原因，今年十月之後開始釋放穩定中美關係的重要性的訊息。美國高階軍事將領也在年前，數次發出警示預測中國大陸將在幾年內對台使用武力，其實是為爭取國防預算。但是十一月初美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q.Brown Jr.）在日本東京對媒體表示習近平未必想以武力奪取台灣，他會嘗試用其他方式達到目的，配合美中緩和的需要。

拜習會後各自發表新聞稿與記者會，共同提及了聯合打擊在美國日漸嚴重的芬太尼毒品泛濫危機、恢復美中軍事對話，在人工智慧科技、對抗氣候變遷領域展開合作等成果。其中恢復兩軍方溝通應該是高峰會的最大亮點，大陸還提及開展中美兩軍戰區領導通話，這些對兩個每天可能存在軍事摩擦的超級大國來說至關重要。

與二○二二年印尼峇里島雙方發表的新聞稿比較，美國在「坦誠」對話之外，此次則增加了「建設性」的字眼，顯示對雙方達成共識的肯定，同時重申壯大自己、聯合盟邦、激烈競爭但不衝突的方針，其目標在競爭中勝過中國大陸。

大陸則再次強調兩國相互尊重、和平共處、合作共贏的重要性，並且希望美國在峇厘島共識的基礎上發展關係。此外還高度肯定此次會晤的作用，將其定位為「穩定中美關係的新起點與里程碑」，習近平甚至呼籲美國要「支持中國和平統一」，隱含和平統一仍是目前努力的方向，同時對美除了要鬥爭之外，也要爭取聯合。

在會前多數人關心的華府要求北京不得干預台灣大選的主張，並未見諸新聞稿或聲明文件，而是由拜登和資深官員口頭表述，至於大陸宣稱拜登所承諾的「四不一無意」，美國並未見諸於新聞稿，但是美國也沒有加以否認，保留各自表述的空間。

戰略競爭已經成為美國與大陸關係的常態，戰術的調整則是避免競爭走向衝突的工具，未來雙方將以管理與預防的機制，處理雙方關注的議題。拜習會結束後，美國宣布解除對大陸公安部鑑定中心的制裁，雙方商務部長會商後，也同意於明年第一季舉行副部長級的商貿工作小組對話首次會議。

追求與維護國家利益是外交最高價值，一九七○年代美國可以聯合中共制衡蘇聯，為美國利益服務，現在也是為國家利益聯合自由主義盟邦防止中國大陸超越美國，政權與體制並未改變，改變的是天下大勢，美國遏制大陸是大勢所趨，但是雙方領導人如有足夠智慧，就可以管理趨勢的性質，在相互激烈競爭的情勢下，也存在和平共處的可能。（作者為政治大學東亞所名譽教授）