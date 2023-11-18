文化部曾在立院專題報告指出：公廣集團是公共化的媒體體系，製播符合多元社會發展之優質內容為目標，並落實文化平權。但日前華視（隸屬公廣集團）YouTube頻道卻播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目，引發批評。NCC回應，網路內容非廣電法規範，尊重電視事業及公廣集團營運自主。

華視延攬大量三立人馬，已引人注目；其網路頻道又播放立場偏綠的政論節目，被質疑可想而知。公廣集團的中立在哪裡？難道成了側翼？此事，不僅公視董事徐瑞希質疑，社會大眾也無法認同。

二○二○年中天被NCC撤照，當時NCC主委陳耀祥說，「給公廣集團一個機會」，盼讓華視進駐五十二台。如今回頭看，既諷刺又沉痛，是「給一個機會染綠」？

監督政府的媒體遭撤照，排除異己、寒蟬效應，這種令人側目的大事，NCC都不在乎社會觀感；華視網路頻道播放立場偏頗的政論節目，NCC也搬出法規撇得一乾二淨。

前幾年有促轉會高層表示，「這個（侯友宜參選新北市長）如果沒有操作，很可惜！」還表示，「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」。總統大選如火如荼，侯友宜是參選人之一，側翼打手不會放過操作的機會。東廠、西廠都已走入歷史，促轉會心嚮往之，NCC不惶多讓，那公廣集團呢？