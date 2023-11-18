水下考古 政府應邁大步

第五屆亞太地區水下文化資產會議，十一月十四日至十八日在南韓光州召開。台灣共有學者及民間代表十二人自行籌款参加和發表論文。遺憾的是，我國文化主管機關卻未派員參加此一區域盛會，殊為可惜。

一九七五年，南韓漁民在西南方的新安海域撈獲古瓷。南韓政府高度重視，隨即結合海軍，由一九七六年至一九八四年間，開始進行第一期新安沉船的水下考古發掘，不僅將船骸打撈上來，也出水大量的陶瓷、金屬、漆工藝品等總計兩萬兩千多件，另外還有數以百萬枚歷代銅錢計廿八噸，木材一千多根，船體構件五百多塊等珍貴文物。嗣經考證，該船為元代貿易船。

為強化研究與展示，南韓政府於一九九○年在木浦設立水下文物保存研究所，一九九四年成立國家海洋博物館，二○○九年再設立「國家海洋文化財研究所」，該所不但主辦本次大會，也是全球知名的水下考古重鎮，陸續拓展調研工作。迄今，南韓已探勘三百六十處遺址，打撈十五艘古代沉船，出水逾萬件文物。

我國在二○一五年制定「水下文化資產保存法」，但八年來該法仍有多項重要內容尚未落實。例如，適度公開水下文化資產資料、普及各級學校教育、設立或指定保存研究專責機構、劃設保護區和開放水中觀覽等，均有待具體積極作為。

雖然聯合國教科文組織的「保護水下遺產公約」及我國法律均有規定，水下文化資產應以「現地保存」為原則。但聯合國方面已達成決議，修訂現地保存的意義，以免各國過於保守，反而任令重要資產遭致破壞。我國水下文資法也敘明，現保存「得以列冊管理、劃設保護區或其他適當保存方式為之。」文資出水也有例外之規定。因此，評估水中資產價值，擇優出水及劃設保護區，應有其必要性及急迫性。設若無所作為，普查结果僅知遺址分布概況，不足以贏得廣泛關注與支持。未能打撈出水，則後續的保存、修復、展示或教育，將無所依託。

僅靠少數殘碗破片，恐難以成立具有規模和吸引力的國家級水下文化資產博物館，在行政院或立法院要爭取經費，也不易有說服力。南韓木浦新安沉船博物館及大陸廣東南海一號博物館，應可佐證。

近十年來，文化部文資局雖委託臧振華院士在台灣周邊海域發現逾百個目標點，列册管理六處沉船。政府大力推動的離岸風場，已有若干發現。但較之此次國際會議中各國紛紛發表調研成果，我國政府實過於保守。

台灣如果不重視水下文資既有的基礎，無法大步向前推動相關工作，恐將在國際場合逐漸失去光芒。