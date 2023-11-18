關注美中經貿是否緩解

習近平於十四日至十七日會出席亞太經濟合作會議（APEC），並與美國總統拜登舉行雙邊元首會談。由於中共最高領導人甫創下缺席二十大工業國集團（G20）峰會的先例，故先前推估近期拜習再會的機率頗低。也因此，習近平本次訪美格外備受關注。

習近平的重大轉折，很可能肇因於中國大陸經濟急遽下行，希冀緩和大國經貿關係。目前北京當局面臨消費、投資與出口等三大成長引擎的全面熄火，且深陷債務風暴；尤其是，第三季外人直接投資（FDI）首次出現淨流出。拜登在會談前夕點明此問題，且將盡顯強硬姿態，迫使中共讓步。

諸多例證顯露美方的優勢地位。華府先否決習近平於會前晚宴美商的提議，再於APEC議場上指摘中國大陸經濟脅迫與輸出產能過剩。華府更取得一系列談判成果，含括發表「關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明」、限制人工智慧的軍事應用、遏制毒品芬太尼，以及恢復軍事溝通。

中國大陸則藉由緊急自美進口三百萬噸大豆、加開雙邊定期直飛客運航班、重啟波音客機，以及商務部長王文濤接見美光科技總裁等善意，換取擴大兩國教育、青年、文化、體育與工商界的交流。北京當局的深層目的，為希冀美方鬆綁經貿與科技管制，以期專注處理內部經濟問題。

拜習會更聚焦台灣議題。白宮除重申「一中政策」與不支持台灣獨立，尚附加樂見台灣民主發展，且反對片面改變台海現狀。拜登更警告，北京當局勿干預台灣總統大選，且將採取必要措施維護台海和平。習近平的保守回應：沒有迫切武力犯台的計畫，或可緩釋外商投資台灣的地緣政治風險。

唯拜習會無法扭轉美中競爭的本質。會議時間由預定的四小時，折半為兩小時，且兩國依舊沒有發表聯合聲明。此外，當記者問及雙邊「互信」時，習近平選擇沉默以對，拜登則坦言信任需要核實。特別是，習近平更將二○一二年的太平洋兩大國，提升到當前的全球兩大國；暗中較勁的意味濃厚。

兩國更朝自我實現式的脫鉤方向前進。拜登厲行「小院高牆」（high fence and small yard）戰略，且小院（攸關國安的關鍵技術）面積持續擴增，而圍牆（各種規範）不斷堆高。習近平則依托軍工系，力推「新型舉國體制」攻克關鍵技術；這直接逾越華府的三道紅線：政府補貼、國有企業與軍事關連實體。

綜合上述，此次拜習會的象徵意義大於實質意涵，唯一共識是「承諾繼續對話」。唯習近平給足拜登面子，故其允諾幫助陷入困境的中國大陸經濟。據此，白宮很可能撤銷部分對陸加徵關稅，並將若干陸資企業，移除出口管制與未經核實清單，這是觀察美中經貿關係的重要指標。