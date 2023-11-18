拜登控險下的台海平衡

APEC前的拜習會結束後，許多習近平與拜登的意圖與立場，隨著兩人場外互動與場內資訊陸續揭露，美中台三方的現況變得更清晰了。

大的脈絡來看，習近平「暫時」願意進入拜登的衝突控管計畫，與美國在遊戲規則內競爭而非在局外衝突。對拜登來說，最大的成功莫過於習願意回復美中軍事熱線，這是去年在峇里島兩人第一次實體會議時習近平不願意接受的。另一方面，當習要求拜登提出具體方案反台獨，拜登卻充耳不聞。同時，拜登在會後記者會又稱習近平為「獨裁者」一次，儘管此舉引起中國外交部不指名的批評，但習人還在舊金山，美中氣氛良好，中共情緒也就壓了下來。更有趣的是，美國國防部長奧斯汀在拜習會後公開對外說，美軍對台的軍援將繼續，拜習會不改變既定方向。

習與拜會面時，坐在習旁邊的「戰狼一號」王毅應該有許多感觸，至少從二○一八年開始，中共對於川普政府的各種反擊，不管在口頭上、在貿易上、在外交制裁上，不但未見成效，甚至還被美國斷了晶片供應鏈。在南海、在東北亞，美軍不斷加強與菲日韓等盟友關係，並加大圍堵解放軍的力道。而中國國內更是因為封控搞到外資跑光、房價腰斬、消費疲弱，年輕人不但回家啃老，連小孩都不想生了。第三任看似黨政軍已穩抓的習，在秦剛、李尚福遭免職、李克強離奇心臟病發死亡後，足見習近平在黨內、在經濟再到外交與國防上的各種困境。無怪乎「誠實老人」拜登多次說，他不覺得面臨經濟問題的中共有能耐打台灣。這一整個脈絡看下來，可以推論習近平剩下的選項，就是再回到和平崛起，韜光養晦一點，友善一點，先從美國開始，再到跟鄰國對話。事實上，習近平也在APEC會場會晤日相岸田，雙方都同意要解決核汙水問題，儘管方案不明，但氣氛比之前好上太多。

這次拜習會對台灣來說最寶貴的資訊，就是習近平親口說，不管針對二○二七年、二○三五年解放軍要打台灣，這事「沒人跟我報告」，習還說對台還是以和平統一為基調。儘管我們不應將這回應全然當真，但字裡行間所傳遞出來的和平訊息，不只講給美國聽，更有可能講給即將舉行總統大選的台灣人聽。既然過去中共在台灣選舉期間的文攻武嚇幫不了想幫的政黨，反而幫了討厭的政黨當選，是否這次乾脆就用軟的試試看？拜登多次指出「中共攻台機率低」，就像去年二月中拜登在俄羅斯入侵烏克蘭幾天前，曾警告戰爭就要爆發一樣，誠實老人的話一次次被證明。也說明了美國國安、國防體系情資判斷之精準。

在拜登控險之下，目前台海的新安全平衡以三因素撐起：台灣不宣布法理台獨、美國不企圖改變中共治理、中共理解打台灣等於打美國，代價將相當慘重。但拜習會後雙方根本性歧異仍多，明年台美接續大選，對中共的刺激因素才要開始，美中關係又變酸的可能性極大。