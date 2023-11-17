今年舊金山ＡＰＥＣ峰會最受矚目的是，美中在會前充滿算計與敵意的刀光劍影下，拜習會是否能激起「你濃我濃」的火花？君不見，早在拜習會登場前，掌管財政經濟的美財長葉倫與中國國務院副總理何立峰即先會晤，雙方允諾合作確保經濟成長與金融穩定，並將在氣候變遷等議題上攜手，同時也確定成立美中經濟和金融問題工作小組，提供定期政策溝通論壇。因此，會前即有不少對經貿領域合作的樂觀預期。拜習會已順利落幕，以下是筆者從經濟視角的若干觀察。

一、經貿合作凸顯相互依賴：習近平在拜習會中強調「相互尊重、和平共處、合作共贏」，在其所提的共同努力澆築中美關係的「五根支柱」中的「互利合作」，即包括經貿金融、農業，氣候變化及人工智能等新興領域。聽來老調重彈居多，「有限度」的合作與依賴，無非著眼於各自利益。尤其，大陸經濟在美中貿易戰、新冠疫情、地緣政治去風險化、供應鏈去中化、房地產深陷巨額債務危機、地方債居高不下、出口成長遲緩，以及經濟復甦乏力下，更需美方的經貿活水挹注。而美國在強勁消費下，前三季經濟表現出乎預期的好，但消費動能恐受家庭債務激增而放緩。加上不少選民對拜登的經濟政策不滿，徒增連任壓力。

二、檯面競爭已是新常態：拜登對習近平說，「華盛頓和北京必須確保競爭不會導致這兩個超級大國之間的衝突」，並未表態鬆手。其一，今年是「一帶一路」倡議十周年，習近平宣布支持共建一帶一路的八項行動，未來十年，一帶一路2.0將引領大陸和「全球南方」走向新時代。拜登在九月於印度舉行的Ｇ２０峰會上，號召成立「印度─中東─歐洲三方經濟走廊」，以連結印度、阿拉伯半島，以及中歐和東歐，擺明要與一帶一路分庭抗禮。其二，拜登在會前警告，由於中國商業上的作為，依舊對中國的投資持謹慎態度。其三，美方對先進ＡＩ晶片銷至中國的最新管制令已提前生效，暗示打壓中方高科技發展絕不鬆軟。未來在出口管制、投資限制、單邊制裁與加徵關稅方面也不會斷然停止。

三、台灣加入CPTPP不容過度樂觀：張忠謀老驥伏櫪，七度披掛上陣，展開「晶片外交」，令人佩服。台積電雖站在地緣政治風險浪頭上，但預期各國積極爭取半導體合作熱度不減。另一方面，大陸雖面臨美國禁令封鎖，卻大力投注成熟製程，發展自主供應鏈。對台灣而言，紅色警報已然作響。再則，台灣欲藉此機會爭取CPTPP成員會支持，恐怕還得通過大陸這一關。

美中早已陷入修昔底德陷阱，美方咸認全球霸主只能「唯美獨尊」。兩國元首在國際大場合釋出合作善意，泰半是逢場作戲，政治宣傳罷了。長期以來，兩方在經濟金融領域一直維持既合作又競爭，若即若離而不脫鉤。令人欣喜的是，拜習會透露美中已從戰爭邊緣懸崖勒馬；但美中關係並非自此一馬平川，因為「新型態的科技戰」硝煙已經升起。向來「親美反中」的蔡政府除了加強與美方合作外，是否也該對陸方遞出橄欖枝？