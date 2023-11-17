拜登與習近平在ＡＰＥＣ經濟領袖峰會前的會晤，整體而言有「三無」和「三要」。「三無」是無意外、無火氣、無解方，「三要」則是要互利、要坦誠、要負責。

無意外，是雙方聲明已經恢復或即將建立的合作領域，包括應對氣候危機、重啟軍事高層對話會議、查禁以芬太尼為基底的毒品等等，幾乎都不出之前推測。唯一較少為人提及的是，為防止人工智慧用於軍事或核武計畫而出現不可控意外的協調對話。

無火氣，從雙方即使在至為敏感的所謂「台灣問題」，到市場經濟及科技制裁的高強度衝突議題，都心平氣和地點到為止，甚至連拐彎抹角貶損對方的話語也沒見到。會後還有三對三的工作午餐，以及拜習在莊園會場短暫散步。

無解方，舉其犖犖大者，如台海、東海、南海等領土主權問題，以及戰略互疑問題，並未因此次會面而有減緩或解決的曙光。還有，雙方口頭說希望在人工智慧領域合作，可是這與美國近年來片面加諸於中國大陸的先進半導體、量子運算和部分人工智慧限制與制裁，顯有矛盾。這些事雖無解方，但只要不惡化，就為將來的緩解保有一線希望。

至於要互利，拜登主張繼續在雙方利益一致的領域進行合作，習近平則重申雙方在諸多領域存在廣泛共同利益，可以「共同推進互利合作」。

要坦誠，例如拜登在致詞時挑明講，「我們並不總是意見一致」，「但我們的會面總是坦誠、直接和有用的」，以及習近平提到，「中美關係從來都不是一帆風順的」，「中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線…雙方要了解彼此的原則底線」。另外，在台海議題，美方官員表示，習近平先解釋可能對台動武的條件（應是根據「反分裂國家法」），同時強調從未有二○二七或二○三五年展開武統的政策討論，拜登則強調美國希望台海維持現狀及和平穩定，且希望中共「尊重台灣選舉的過程」。

同一位美方官員還提及，習近平聽到台海和平穩定時，指出「和平固然好，但是在某一時刻中方必須朝著總體解決問題邁進。」習很不保留地顯示陸方在台海議題較美方相對積極的一面。

要負責，在拜登眼中，或許是「負責任地管理競爭」，共同努力以符合雙方及全世界的利益。而習近平則認為，雙方不僅「對世界、對歷史肩負重大責任」，而且向全人類提供更多公共財。這種「大國國際社會責任」的概念，已多次出現在雙方高層對話。

前述的「三無」與「三要」，將大致主導拜習會後的美陸關係發展。這或許會跟澳洲前總理、現任駐美大使陸克文主張的「管控的戰略競爭」架構很類似，亦即美陸應建立穩定的、雙方認可的政策行為限制；雙方政府至少應理解對方在關鍵議題上的紅線，加上務實的護欄式國安對話，為未來互動奠下默契或規則。

如果其中一方換領導人的話呢？只有天知道。