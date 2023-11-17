善用AI翻轉教育 顛覆資源不均

近幾年人工智慧充斥在我們生活的每一個角落，從經營網誌、撰寫宣傳文案到案例分析，ＡＩ的應用無處不在。在教育領域，ＡＩ被視為有可能顛覆台灣教育資源不均衡、城鄉差距的力量。除了這些，ＡＩ還能支援教師設計提升學生學習動機的活動。

在不久前的「二○三○ＡＩ教育論壇」，總統蔡英文鼓勵教育工作者擁抱ＡＩ，並呼籲英語教師運用ＡＩ來補足偏鄉學生使用英語的機會；新竹峨眉國中校長陳姿利也響應，呼籲偏鄉教師利用ＡＩ工具來彌補教學資源的不足。

在雙語教育的潮流下，台灣學生（尤其在偏鄉）常面臨的挑戰是缺乏足夠的語言支持系統。除了依靠線上英語學習平台、家教或補習班，學生往往難以找到能提供個性化回饋的資源。然而，ＡＩ聊天機器人如ChatGPT、Bing Chat和Google Bard為用戶提供了全面且全能的指導。

在語言學習過程中，學生可以在提問前告訴ＡＩ聊天機器人他們的知識水平、語言能力甚至年齡，然後再提出問題。學生還可以指示ＡＩ以何種方式（導引式、列表式或舉例）來解釋問題。如果ＡＩ的回答不夠充分，學生可以要求ＡＩ根據他們的水平簡化解釋，或提供更進階的例子和資料。

當學生希望有對話練習時，他們可以透過輸入文字或使用ＡＩ的語音辨識系統進行即時交談；對話的主題可以由使用者自由選擇，並可根據使用者提供的資訊調整對話的難度。即使是不同的人提出相同的主題或問題，ＡＩ聊天機器人也會根據先前的互動，提供不同的範例和回饋，這意味著教師可以實現個性化和差異化教學。在這樣的環境下，學生可以根據個人興趣學習語言，讓學習者更加主動、好奇並有成就感。

教師如果能充分利用ＡＩ，可以在語言教學材料和活動設計中加入更多創意。語言教學中的一大挑戰是將目標語言的文化和歷史融入教學，教師可以使用ChatGPT等ＡＩ工具創建與學生興趣相關的文本和對話，並模擬名人，如林肯或愛因斯坦的風格與學生互動，或讓學生以不同主題訪問這些人物。

ＡＩ還能創作各類型故事文本，讓學生有機會透過接觸這些風格各異的文本，更深入有意義地學習語言。教師亦可使用ＡＩ來分析學生的語言使用模式，提供個性化的建議和練習。

師生與ＡＩ聊天機器人的互動奠基在人機協作技能，這技能是一個「既是目標導向也是過程導向」的思慮過程：使用者需要發問，密集地提出與期望目標相關的問題，這樣才能一步一步地與ＡＩ創建或產出符合使用者期待或需要的作品。這種人機協作和互動過程，具體地落實了中國的「學問」概念：獲取知識與學問的過程，奠基在學習如何詢問；有好的（有品質的）輸入或提示，才能獲得好的（有幫助且適性的）ＡＩ回應。

迄今為止，台灣教育界對ＡＩ在教育中的應用仍未有足夠的培訓與討論，這可從目前幾個較為國際化的ＡＩ專業教師／教育論壇中，台灣教師的註冊人數看出端倪。若要能善用ＡＩ成為目前教育的槓桿，我們需要政府、學校和社會各界共同合作，審慎考慮如何有效地將ＡＩ融入台灣的教育體系中。