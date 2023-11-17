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藍白協商共識 恰似隆中對

聯合報／ 張炎銘／退休人員（台中市）

峰迴路轉的藍白合終於底定。雖然我不喜歡柯文哲時有脫線言論，但他無畏支持者反彈，推翻核心幕僚決議，成就藍白合，讓我刮目相看。

藍白合才能提高總統選戰的勝率，是公認的現實，不管是侯柯配或柯侯配。總統只決定國防、外交、兩岸，揆諸柯的兩岸政策與國民黨相差不大，而兩岸又是國防與外交的上位指引，則不管如何配，柯的政治主張都得以實現。最重要的是兩黨共識內，白紙黑字讓民眾黨主責監督制衡，將是該黨未來壯大發展的重要基礎。

總統大選贏了，才有聯合政府。柯的盤算應是民調他贏了，最好；若輸了，年輕選票雖然可能較不喜歡侯柯配，但為了民眾黨發展，其支持者必將含淚投下支持票，否則竹籃子打水，藍白一場空。而要掌握更多監督部會，民眾黨會全力衝刺政黨票，對民眾黨發展絕對有利。

若藍白合贏了，聯合執政四年，負責監督制衡的部會比主責建設發展部會容易討喜。建設發展可以有不同面向的考慮，各種建設有不同優缺點，比較難周延；但監督制衡是打錯糾怪，說嘴別人錯誤，總比自己動手容易，也更能贏得掌聲。四年下來，下一屆若還是藍白合，柯可能就是結結實實、民調最高的總統候選人。

民眾黨支持者炸鍋、核心幕僚想離職，恐不懂柯的深謀遠慮。那份協議共識如同諸葛亮的〈隆中對〉，台灣政治藍綠白三分天下的局面，於焉形成。

國民

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