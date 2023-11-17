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藍白合 改革契機莫負全民

聯合報／ 張重玖／軍退（高雄市）

「藍白合」給改革創造出機會，同時安定人心，好的開始終歸是成功的一半；是能讓腐爛政權下架的唯一機會，也是全民所期待。

民進黨前後執政四屆、近十六年，貪汙腐敗到無法解答中山大學學生所提「絕對的權力導致絕對的腐敗」，反要學生提出具體案例。民進黨高官處在深度腐化的執政環境裡，當然要假裝不知道貪腐、墮落；唯有下架無良政權，才符合民意。

民眾隱忍那麼多年，也給了多次執政的機會，如今卻腐敗到極點，連最基本的一顆雞蛋都處理到天翻地覆，過去台灣從未發生如此嚴重的缺蛋問題。傳統市場阿桑擺攤經營一輩子，成本高漲到只能關店，台灣有多少類似商家倒閉失業，政府有過關心嗎？不知民間疾苦的無能政府，當然要用選票汰除。

藍白終於合了，大快人心！接下來就是端出牛肉，讓民眾可以看到未來。尤其兩岸往來，不能讓子彈飛來飛去；建軍備戰、避戰不能少，雙方應建立對話管道機制，避免誤判。

總統與立委選舉攸關人民生死存亡，不能掉以輕心。有什麼樣的選民，就有什麼樣的政府，用選票決定自己的未來，大家一起加油！

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