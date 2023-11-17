寄語藍白合 新四綱救國

日昨在野的國民黨與民眾黨在馬前總統見證下達成合作協議，讓在野黨有機會集結力量下架執政民進黨。

遙想滿清政府末年慈禧太后老嫗亂政，禍國殃民，孫中山先生挺身革命救國，在國民黨前身同盟會成立時，宣布誓詞「驅除韃虜，恢復中華，創立民國，平均地權」，後來更成為中華民國建國「四綱」。

對照今日中華民國處境，執政民進黨諸多措施如不顧國人健康，開放萊豬進口的媚外施政，防疫失能無法購足疫苗滿足國人施打、與為非核家園二○二五能源政策簽下形同八國聯軍的風電合約、運用網軍與公權力霸凌民眾及與諸多官場醜聞，蔡總統施政與當時慈禧太后不遑多讓，但國民黨從朱主席以下國民黨中新生代連類似「驅除韃虜，恢復中華，創立民國，平均地權」打動人心的立國綱要都提不出來，真是愧對孫中山先生與締造中華民國的先賢與先烈。

個人建議國民黨與民眾黨若有心合作，雙方可從「驅除韃虜，恢復中華，創立民國，平均地權」誓詞精神作補充修正，就可成為新的救國大綱，新「四綱」個人認為是「驅除綠色貪腐，正名中華民國，建立廉能政府，實施居住平權」。

目前綠色政權的種種倒行逆施與層出不窮的貪瀆腐敗事蹟，罄竹難書，作為在野黨只能袖手旁觀嗎？因此在野黨應該要有志氣大聲說出要打倒綠色貪腐政權。

現階段的民進黨蔡政府，中華民國四個字與中華民國國旗幾乎被置之不理，因此藍白總統參選人更應好好正名我們的國家叫中華民國。韓國瑜在高雄市長選舉帶動國旗熱，證明國人熱愛國旗；國民黨作為中華民國的創建者，更應要站出來維護國名與國旗。

國父創立民國，在當時是為推翻帝制，建立亞洲第一個共和國，其目的在打倒腐敗無能的滿清政府，成立民主廉能政府，而現實環境，執政的民進黨貪腐與當時滿清政府不遑多讓，令人民苦不堪言，在野黨若無與重建廉能政府使命，來紓解民憂，是無法讓民眾認同。

平均地權，為孫中山先生要打破地主統治的核心工作，讓農民有自己的土地耕作，不再受地主欺壓。但今日民眾購屋痛苦指數年年攀升，讓許多人民放棄購屋夢想，無恆產就無恆心，就是中華民國多年發展停滯不前主因，實施居住平權，讓民眾買得起租得起，相信這也是藍白兩黨的共同理念。

刻下在野力量是凝聚了，但不代表可以勝選，若提不出新建國大綱或國政藍圖，讓今日國民黨與民眾黨無法像孫中山打動當時四萬萬人心，讓台灣人民覺醒願意支持國民黨與民眾黨，仍無濟於事。國民黨與民眾黨人才濟濟，應藉此次之合攜手為在野陣線擘劃新建國大綱或國政藍圖，個人前面四句話或許可給藍白主事者參考一二。