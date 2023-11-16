郭董 歷史罪人？青史留芳？

很榮幸曾與郭台銘董事長尊翁郭齡瑞在刑事局同事，也很高興郭台銘的連署通過。郭父高高的身材，和藹可親、熱心助人，郭董不論發展事業、投身公益與關心國家安危，則是充滿霸氣；當然，無此霸氣，亦無法開創今日局面，正是英雄豪傑、濟弱扶傾、為國為民是也。

下架民進黨已成台灣人民之共識，藍白合成局，全民可以放下憂心。惟郭董若執意加入戰局，勢將重演藍白分散票源憂慮，且藍白合後，郭董參選恐無法如願，一旦反助賴清德勝出，恐全民怨氣轉向郭董，枉費郭母與郭董長期以來，為國則鼎力支持國民黨，為民則大筆行善未曾止步。且郭董將因此成為全民譴責的歷史罪人，不可不慎！

郭董個性雖具霸氣，卻一向仁民愛物，除長期默默行善，自採購疫苗起，費心費力、突破執政黨阻力，維護民眾生命；又為改革當前黑金、提振經濟、避免戰爭，以「為國為民」為初心而參選，吾人深度認同。惟亦相信郭董必以國家與國民為重，如能以非必居功之宏偉氣度，協助藍白完成下架民進黨之首要目標，則郭董自參選以至完成此項歷史任務，必受全民之敬佩與愛戴。

選舉務必冷靜分析，策定首要與次要目標，切勿迷惑於自信之中，於此險局，務必戒慎。

郭董若以此恢弘氣度成功下架民進黨，必將在此次台灣民主路上的特殊選局中，因其超然人格獲得最崇高之歷史定位。且因三位參選人合作，郭董將具備主動為藍白站台支持之寬廣空間，一起為台灣人民建立一個正義、和諧、和平、有道德與經濟發展的美好環境；選前選後，郭董均會是各方都歡迎、愛戴與感激的老佛爺。

人生百年，總統只有四年；而從企業成就，到廣受各方永遠崇敬、歡迎的偉大政治家，卻是名留青史，相信將是郭董一生最大的成就。