加不翻桌條款 防落敗者變卦

在馬前總統的見證下，藍白政黨協商取得「共識」，將依據十一月七日至十七日各界民調及兩黨內參民調統計結果，推出正副總統候選人的搭配組合。在共同簽字的協議中，已提出一份雙方似乎都能接受的條件，甚至於談到勝選後聯合政府的組成，是在「馬英九見證下，必須成立聯合政府」。

這樣的結果對於支持藍白合的人而言，可能十分興奮。可是，即使有馬前總統的見證，畢竟仍只是君子協定，缺乏約束力。因此，建議協議中，應該再加上一條「不翻桌條款」。

國民黨今年初以徵召方式決定總統候選人時，郭台銘不是也信誓旦旦說，如果徵召的人選不是他，也將全力支持黨決定的候選人嗎？可是沒多久就翻桌變卦了。郭台銘最後決定獨立參選，最重要的原因是認為遊戲規則不公平。

有此前車之鑑，未來藍白合的民調統計結果出爐後，任一方是否也可能認為民調不公而不認帳，是必須預防的。由於民調從機構選擇、問卷內容以及訪談方式等，有太多可以操作的空間。任一方面若出現些微的瑕疵，都可以成為落敗者翻桌不認帳的理由。

平心而論，選民對政治人物的誠信，其實是不太有信心的。「不翻桌條款」應視為處罰條款，其重點是，不論結果如何，雙方都必須無條件接受，不得對程序提出任何的質疑，否則將遭選民唾棄。