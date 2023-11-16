藍白合 和解成台海議題選項

藍白陣營於昨日正式達成共識，有望共同推舉一組人馬競選下屆總統。此一發展對於台灣在台海議題上的政策選擇十分重要。藍白合的促成，使得「和解」可以成為未來台海議題的一個政策選項。

新總統的任期將涵蓋台海情勢的關鍵年分，如何防止台海戰爭發生，將成為新總統最重要與最棘手的課題。

觀察目前各參選人對台海情勢的立場，可粗略歸納為兩大陣營。一為現任執政黨參選人所持的「對抗」，另一為在野藍白陣營所持的「和解」。「對抗」與「和解」並不等同於「戰爭」與「和平」。歷史上有些案例成功的以「對抗」方式阻止戰爭的爆發，也有一些例子因採「和解」立場而招致戰事。

事實上，沒有任何人希望戰爭發生，不論採用「和解」或「對抗」，目的都是為了避戰，只是不同途徑有不同的成本、風險與成功機率，且結果均具有高度的不確定性。由於台海情勢的走向有太多因素非操之在我，無法確定採用哪一個途徑就一定會得到怎樣的結果。

正是因為此一不確定，人民的選擇變得很重要。由於最終承受台海戰爭結果的是人民，人民有權知道每一種途徑面臨的風險、付出的成本以及可能的成功機率。同時，人民也期望各政黨可以提出降低不確定性的方法，政黨也需知道人民可以承受風險的程度。

更重要的是，下一任總統需先獲得人民的授權，其任何攸關台海局勢的決策才能具有正當性。要達到此目的，就必須讓「和解」與「對抗」兩條途徑的選擇，成為本次大選的主軸。如此，下一任總統才能說，他的決策是依照人民的旨意而做的。有了人民的支持作為後盾，也才能承受外來的壓力。

藍白若無法整合，「和解」陣營將陷於分裂，人民可能無法選出「和解」的選項，這樣即使主張「對抗」的陣營勝出，也不一定代表多數人民支持「對抗」，因而也無法具有充分的正當性。

總之，台海議題對台灣的未來太重要，必須要由人民決定，而這需有兩個前提。首先，「和解」與「對抗」的選擇必須成為大選的主軸，雙方陣營在此議題上進行歷史性的大辯論，最後結果由人民決定；第二，藍白陣營整合最終須完成，才能使「和解」成為一個選項。