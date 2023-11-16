藍白合成局 4個當務之急

在馬英九前總統見證下，侯友宜、柯文哲與朱立倫的藍白協商終於成局，這成局確實得來不易，也讓本來被認為歹戲拖棚的戲碼，反轉成為一個呼應民意的正面結局。為何原本觸礁的協商，一夕間反轉？又整合後的藍白將面臨哪些當務之急呢？

首先來看藍白成局的原因。第一，當然是歷次民調多顯示，有六成民眾期待明年政黨輪替的需求。藍白的政治人物的確做了個不錯示範，畢竟面對民意需要謙卑，這謙卑不是嘴巴說說而已，藍白合能成局，除了六成民意給藍白政治人物的壓力之外，藍白高層也願意在民意期許政黨輪替的目標下妥協、甚至謙卑低頭，當然也是原因。

第二，馬英九最後臨門一腳、居間穿梭，雖然引發一些風波，但馬仍靠其堅強的意志作為協調者、衝突緩和者、資訊提供者、甚至是問題解決方案的建議者，著實展現了風範與格局，特別是在當局者迷或是陷入自己或政黨利益而無法自拔時，馬作為談判過程中間的第三者，已然發揮了關鍵的功能。

第三，藍白「合則兩利」也做為能整合成功的誘因。畢竟合作才有機會攻下正副總統職位，而搭配後的侯、柯也能為藍白立委參選人跨黨助選，除了提高小雞們的勝率外，更有助於整體氣勢拉抬、衝過立法院過半門檻，藍白原本在理念上的共識，如閣揆同意權、總統到立院報告、內閣制等，才有落實的機會 ; 反之，分裂勢必讓賴清德躺勝，民進黨邁向十二年執政，對藍、白的壓制勢必更有底氣，更可能導致藍白團滅，當然非藍白高層所樂見。

然現今的問題是，即便整合確定，仍有急需處理的當務之急。首先，侯柯不論誰當正的，兩人的戰略分工要如何設定是第一個課題，畢竟兩人與兩黨磨合仍需要時間，攻守間的默契更有待培養，然整合已耗費太多時間，在選戰只剩下六十幾天的當下，如何有效率的分工，已然刻不容緩。畢竟坊間民調顯示，不論是侯柯、還是柯侯配的支持度雖說仍贏可能的賴清德、蕭美琴搭配，但領先幅度已只有五％到六％，只有「脆弱的優勢」。

其次，因為藍白合日前被認為歹戲拖棚，許多藍白支持者已經不耐煩，甚至有鐵粉對兩人配對根本不埋單，這確實是整合後的大問題；畢竟就現今的藍綠版圖來說，藍已不具優勢，白則更有努力的空間，非綠加總頂多能和綠分庭抗禮，早已無法承受侯、柯鐵粉流失的風險。若十八日的正副搭配結果又引發侯、柯、黨內人士、甚至支持者質疑，磨合的過程與耗時，恐怕可能成為賴以逸待勞的利基。

再者，郭台銘作為另一個風險及變數。畢竟他有九十萬人連署，已有政治能量，即使他的民調支持度多不及十％，但在選情緊繃時，只要他有三％選票就仍有左右勝負的能力；對此，整合後的藍白如何經營和郭的關係，也是當務之急。最好的情況當然是在正副搭配確定後，和郭進行協商，邀其加入聯盟，然問題是，究竟如何搭個漂亮的下台階，給足郭面子，讓其對團隊及支持者能交代，才能完成非綠整合最後一塊拼圖。

最後，綠軍攻勢必然加碼，行政資源更可能挹注，危急時就算效益遞減的抗中、抹紅仍會出檯；侯柯如何和立委參選人分進合擊，有效化解綠軍攻勢，反手回擊民進黨執政缺失，切入「戰爭與和平選擇」的主軸，更是決勝關鍵。