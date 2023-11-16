拜習再會 美中競合新關係

拜習二會終於登場，藉由在舊金山舉行的亞太經濟合作會議，美國總統拜登與中國國家主席習近平再度會談，國際關注的是美中如何修補目前雙方惡劣的經濟與軍事關係，以及事涉台灣的議題又將如何處理。然而，從會前美中的互動可嗅出雙方正進入新的競合關係。

拜登上任後加緊圍堵中國的擴張，孰知，俄烏戰爭及以哈戰爭打亂原先的布局；加上拜登明年要競選連任，經濟又未大幅復甦，需要北京在國際等事務上的合作。習近平則深陷經濟遲緩困境，大陸又無法承受經濟長期與美國為主的西方國家脫鉤，加上外交及國防部長莫名被消失，都危及到他的威信，需要與白宮恢復對話，盼能放寬晶片等制裁，以挽救下滑的經濟。

雖然美中現階段都需要與對方的合作，但仍存在競爭，甚至是要擊倒對方的關係。在國際合作上，美國為了避免全球悲劇發生，會期望與阿拉伯世界及以色列都維持良好關係的中國相助，因為以哈戰爭如處理不當，有惡化成世界大戰的可能。北京為維護自身的利益，應該會樂於協助。

在競爭上，法國策略研究基金會副主任戴爾特（Bruno Tertrais）在其新書中談到，中俄伊（朗）三國似乎正在形成一個新三皇聯盟，深化三者在經濟與軍事一體化的架構。美國資深官員主動表示，三者關係的發展也是本次拜習會討論的重點之一，可見白宮對此發展可能成為陸權帝國對抗海上霸主的憂慮。

該資深官員表示，拜習將就廣泛的戰略議題討論，目的是要管控美中危機的發生，即使美中競爭衝突，仍應保持暢通的對話管道，以防戰爭發生，同時建立成功的管理機制，以處理複雜且艱難的美中關係。簡言之，美國不希望與中國正面開戰，而台灣問題是美中最有可能衝突之所在，因為影響不會僅限於兩岸，會連帶衝擊到全球的穩定，這亦是美國急於恢復雙方軍事對話的原因。

與此同時，美國兩位中國問題學者，何瑞恩與白明日前投書《外交事務》，建議華府要更加強化台灣的武裝，明確表達保護台灣的決心，從政治心理到實際武力擴大反中聯盟，讓大陸知道犯台是最愚蠢的選擇，必須透過美中台三方個別的對話溝通，和平解決兩岸的統獨問題，並藉由強力嚇阻達到避免戰爭的目的。他們的主張是老調重彈，毫無新意。

美國呼籲和平解決兩岸問題，但維持現狀最符合美方利益。台灣不接受中共的統治，北京也不答應台灣獨立，其最低限度是在一中（中華人民共和國）下的高度自治，對此，台灣民意亦不會接受，雙方又回到歸屬或統獨的原點。

美中對兩岸問題的見解雖南轅北轍，美方持續在南海軍演及台海航行，也讓解放軍加大在上述區域的軍事力道，但拜習會前雙方在軍事與經濟上皆釋出善意。會後，如果拜登公開表示一中原則，台灣屬於中國，且不贊成台獨，而非不支持台獨，北京應該會接受美國的善意，進一步合作，因為不支持並不代表不贊成台灣獨立。身為當事者的台灣，須觀察拜習會後美中關係是否有相當的量變與質變。