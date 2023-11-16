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拜習會開場白談友誼談願景 未提人權、台灣、中東等敏感議題

暌違一年 拜習握手火速展開會談

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拜習再會 美中競合新關係

聯合報／ 張光球／致理科大副教授（台北市）
美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平在舊金山灣區的費羅麗莊園碰面，兩人兩度握手後火速進門。路透社
美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平在舊金山灣區的費羅麗莊園碰面，兩人兩度握手後火速進門。路透社

拜習二會終於登場，藉由在舊金山舉行的亞太經濟合作會議，美國總統拜登與中國國家主席習近平再度會談，國際關注的是美中如何修補目前雙方惡劣的經濟與軍事關係，以及事涉台灣的議題又將如何處理。然而，從會前美中的互動可嗅出雙方正進入新的競合關係。

拜登上任後加緊圍堵中國的擴張，孰知，俄烏戰爭及以哈戰爭打亂原先的布局；加上拜登明年要競選連任，經濟又未大幅復甦，需要北京在國際等事務上的合作。習近平則深陷經濟遲緩困境，大陸又無法承受經濟長期與美國為主的西方國家脫鉤，加上外交及國防部長莫名被消失，都危及到他的威信，需要與白宮恢復對話，盼能放寬晶片等制裁，以挽救下滑的經濟。

雖然美中現階段都需要與對方的合作，但仍存在競爭，甚至是要擊倒對方的關係。在國際合作上，美國為了避免全球悲劇發生，會期望與阿拉伯世界及以色列都維持良好關係的中國相助，因為以哈戰爭如處理不當，有惡化成世界大戰的可能。北京為維護自身的利益，應該會樂於協助。

在競爭上，法國策略研究基金會副主任戴爾特（Bruno Tertrais）在其新書中談到，中俄伊（朗）三國似乎正在形成一個新三皇聯盟，深化三者在經濟與軍事一體化的架構。美國資深官員主動表示，三者關係的發展也是本次拜習會討論的重點之一，可見白宮對此發展可能成為陸權帝國對抗海上霸主的憂慮。

該資深官員表示，拜習將就廣泛的戰略議題討論，目的是要管控美中危機的發生，即使美中競爭衝突，仍應保持暢通的對話管道，以防戰爭發生，同時建立成功的管理機制，以處理複雜且艱難的美中關係。簡言之，美國不希望與中國正面開戰，而台灣問題是美中最有可能衝突之所在，因為影響不會僅限於兩岸，會連帶衝擊到全球的穩定，這亦是美國急於恢復雙方軍事對話的原因。

與此同時，美國兩位中國問題學者，何瑞恩與白明日前投書《外交事務》，建議華府要更加強化台灣的武裝，明確表達保護台灣的決心，從政治心理到實際武力擴大反中聯盟，讓大陸知道犯台是最愚蠢的選擇，必須透過美中台三方個別的對話溝通，和平解決兩岸的統獨問題，並藉由強力嚇阻達到避免戰爭的目的。他們的主張是老調重彈，毫無新意。

美國呼籲和平解決兩岸問題，但維持現狀最符合美方利益。台灣不接受中共的統治，北京也不答應台灣獨立，其最低限度是在一中（中華人民共和國）下的高度自治，對此，台灣民意亦不會接受，雙方又回到歸屬或統獨的原點。

美中對兩岸問題的見解雖南轅北轍，美方持續在南海軍演及台海航行，也讓解放軍加大在上述區域的軍事力道，但拜習會前雙方在軍事與經濟上皆釋出善意。會後，如果拜登公開表示一中原則，台灣屬於中國，且不贊成台獨，而非不支持台獨，北京應該會接受美國的善意，進一步合作，因為不支持並不代表不贊成台灣獨立。身為當事者的台灣，須觀察拜習會後美中關係是否有相當的量變與質變。

美國 北京

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