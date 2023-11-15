政府組織化管理 善用檢舉達人

近日頻傳民眾因檢舉達人告發之交通違規影像而被開罰，實則事出無奈，氣得民眾譏諷「政府搶錢」！

警察機關內之人員均屬廣義的公務員，必須依「平等原則」依法行政，所以在形式審查後對每一個違規者據實開罰，也就顯得｢理直氣壯」。但實則違背了情事變更後裁量權的彈性，讓受罰民眾忿忿不平。

檢舉達人的功過，愛恨情仇雜陳！一方面確實提升了交通守法的觀念，但罰單又讓人憎恨！交通秩序的改善，則是民眾在怨懟後又不得不承認的事實！似乎並不能率爾廢棄交通檢舉制度。

然而，檢舉人不顧違規事實的背景，見獵心喜的濫行舉發，使警方依法開單，產生的爭議和民怨，著實應深思改良。例如朋友駕車為閃避違規攤販，因而跨越了雙黃線，在尚未回歸正路前被照相舉發。當事人當然氣憤不服，會採取申訴途徑，反徒增警察處理救濟程序的人力，而且申訴通常也遭駁回。

各國對政府組織規模之控制，因資訊科技的躍動而帶動民眾參與決策和執行。執政者為準確掌握民意流向及矯正內控機制的惰性（例如只顧形式違規有無，先罰再說），常以企業界為師，最著名且成功的案例，乃靠著神秘客外控機制，提升效能，但企業界對神秘客之運用，必也有甄、訓、用配套，以免資訊獨擅而產生偏誤。

有關機關應亟思改善裁罰之態樣和態度，盤點應予彈性裁量的態樣和空間，以內部行政規則定明，弭平民怨。例如規定告發時影像必須包含取景的角度和周圍環境；若如斯恐將陷警方人力缺口，則可思善用民間力量補足之，亦即外包委託民間團體承辦。由交通部主動規畫或委辦對檢舉達人的培育課程及發證，組織化、法制化建構和訓練檢舉達人，讓夠水準的民間加入案件舉發、審認、救濟過程。

準此，面對高度彈性（例如被迫越線）又頻繁生活化（經常要用路）的交通事件，兼顧事實的情、理情境，才符合公私合力治理的趨勢，既可解決公權力人力不足，又可提升檢舉人告發品質，執法兼顧情理，將降低檢舉人濫告的企圖進而減少爭議。

誠然，公權力釋放民間，徇私或偏阿之弊端也將受質疑，但善用民間資源，如違規車輛外包之拖吊業務，雖也曾被批評存在選擇性拖吊，然而其對嚇阻違規停車之貢獻，仍是厥功甚偉。準此，讓民間組織化、法制化加入交通違規的裁罰鏈，並非不可行，而是在參與角度和層面設計是否健全，需要交通主政單位之縝密和前瞻規畫。