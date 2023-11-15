聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍白合 柯「把手鬆開就擁有一切」

聯合報／ 林法／公（彰化市）

柯文哲始終堅持以參選者為準的全民調，據傳朱立倫底線是要四成的政黨互比，這對柯Ｐ而言，也算仁至義盡了。

柯文哲常標榜「科學、理性、務實」，但民意如流水，他的想法只能測其廣度，朱的主張則能兼顧深度。

如聯合報最新民調，高達百分之六十七受訪者認為藍白合應考量政黨實力，這就是「科學」。國民黨從民主初選一路退讓到政黨互比占四成，已展現相當誠意，若柯繼續堅持，也談不上什麼「理性」；最後藍白整合因此破局，不僅愧對六成想政黨輪替的民意，自己也竹籃打水一場空，無疑離「務實」更遠了。

至於基層與組織能力強大沒什麼「空氣票」的藍營，倒有機會奮力一搏。因為一九九六至二○二○年總統大選，除二千年「連宋扁大戰」激盪出最高八成三的投票率，其餘平均約為七成三。

換言之，這次大選若是重演當年競爭激烈的「三腳督」，加上影響眾人身家性命的兩岸關係如此險峻，那麼將有超過一成，即兩百萬平常不表態的「中間或邊緣」選民走進投票所。屆時一旦不想浪費選票的「棄保」效應發酵，執政八年已天怒人怨的民進黨，不見得就穩操勝券。

今天很可能是藍白最後的協商，奉勸柯文哲一句，「把手握緊，什麼都沒有；把手鬆開，你就擁有一切」。畢竟人生際遇至此，就像小型創投公司逼得大財團談合夥，也算夠本了！

藍白合 柯文哲 全民調

延伸閱讀

郭台銘何時登記擬「明天之後」與柯文哲溝通 柯辦回應了

柯文哲逛逢甲夜市人氣夯 遇烤鱷魚攤驚問「是真的？」

獨／近期茹素…自爆心思不定 柯文哲：明天會談出什麼也不知道

擔任下屆總統的條件？柯文哲：聰明不貪汙

相關新聞

國民黨的「獨孤求敗」

藍白合眼見就要破局，即使馬英九出面主張全民調也無用，國民黨當家的就是要將政黨支持度納入評比，但這有道理嗎？

藍堅強面對轉桌烏龍

舉凡任何選舉，除了參選人的個人政見、魅力外，當然所屬政黨也是重要考量。

APEC 5大議題待解

首屆亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖峰會係美國前總統柯林頓，於一九九三年十一月中旬於西雅圖首度召開，會後聲明，共同致力亞...

藍白合 柯「把手鬆開就擁有一切」

柯文哲始終堅持以參選者為準的全民調，據傳朱立倫底線是要四成的政黨互比，這對柯Ｐ而言，也算仁至義盡了。

科技．人文聯合講座／中文系何去何從？

世新大學宣布中文系後年可能停招，引起廣大迴響，有對系所濃濃鄉愁與悲鳴，也有討論述及培養文史哲人才之於台灣的必要性。然而，...

開放印度移工 別淪為選前急就章

台灣與印度將簽署移工合作備忘錄，不僅有助彌補台灣的勞動力缺口，也是互利的政策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。