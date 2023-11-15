藍白合 柯「把手鬆開就擁有一切」

柯文哲始終堅持以參選者為準的全民調，據傳朱立倫底線是要四成的政黨互比，這對柯Ｐ而言，也算仁至義盡了。

柯文哲常標榜「科學、理性、務實」，但民意如流水，他的想法只能測其廣度，朱的主張則能兼顧深度。

如聯合報最新民調，高達百分之六十七受訪者認為藍白合應考量政黨實力，這就是「科學」。國民黨從民主初選一路退讓到政黨互比占四成，已展現相當誠意，若柯繼續堅持，也談不上什麼「理性」；最後藍白整合因此破局，不僅愧對六成想政黨輪替的民意，自己也竹籃打水一場空，無疑離「務實」更遠了。

至於基層與組織能力強大沒什麼「空氣票」的藍營，倒有機會奮力一搏。因為一九九六至二○二○年總統大選，除二千年「連宋扁大戰」激盪出最高八成三的投票率，其餘平均約為七成三。

換言之，這次大選若是重演當年競爭激烈的「三腳督」，加上影響眾人身家性命的兩岸關係如此險峻，那麼將有超過一成，即兩百萬平常不表態的「中間或邊緣」選民走進投票所。屆時一旦不想浪費選票的「棄保」效應發酵，執政八年已天怒人怨的民進黨，不見得就穩操勝券。

今天很可能是藍白最後的協商，奉勸柯文哲一句，「把手握緊，什麼都沒有；把手鬆開，你就擁有一切」。畢竟人生際遇至此，就像小型創投公司逼得大財團談合夥，也算夠本了！