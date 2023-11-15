舉凡任何選舉，除了參選人的個人政見、魅力外，當然所屬政黨也是重要考量。

以目前縣市長、立委、縣市議員而言，國民黨分別為：十四席、卅八席、三六七席，是一個擁有最大實力的在野黨。

我們可以理解，像前總統馬英九先生一樣的黨國大老們對選情進展的憂慮，但是，在這個藍白合作談判的關鍵時刻，並非沒有溝通的管道，黨國大老在缺乏了解實情的狀況下，去慫恿馬前總統出來登高一呼，打開潘朵拉的盒子，受傷重的是國民黨。

馬辦對外放話發言稱無法與藍陣營的人聯繫上，這在傳播科技發達和溝通管道多元的現代，如此說詞難免讓外界誤認為馬先生與藍營第一線作戰的人士有相左的意見。猶有甚者，被誤解是與談合作的對手聯袂為難自家人。簡化「全民調」內涵更讓想盡速「藍白合」的重量級人士同聲附和，被解讀為藍營分裂的雜音，縱使隔日滅火解釋亦為之晚矣！因為一言既出駟馬難追，先入為主的觀念已深植人心！一言興邦一言喪邦，豈可不慎乎？

國父尊重司機的故事大家都耳熟能詳，今天作為可能嚮導輿論的重要人士，在敏感的關鍵時刻發號施令，引起軒然大波，確實思慮有欠周延。

多年來金溥聰先生幫馬英九打贏台北市長及總統選戰，是與主帥並肩作戰默默擋子彈的夥伴和戰將，相信他對選情有全盤的考量，當年金先生也是在馬前總統充分授權與信任下勝選的。以其經歷，知道國民黨面對漫天喊價予取予求轉桌烏龍的「合作對手」，如果沒有自己黨的理念與對組織動員能力的信心和堅持，國民黨可能全盤皆墨。更何況，今天在前鋒作戰的，還有黨主席朱立倫和國民黨推出來的總統參選人侯友宜，他們都是同黨的'同志，也有可以建議的管道。

國民黨與民眾黨的談判是艱鉅的，此時此刻任何未經深思熟慮的放話只會使談判更加複雜。

能了解逾六成六以上民眾下架民進黨的社會的焦慮與期許，然而為了維持最起碼的黨格，呼籲坐在國民黨選舉列車後座的乘客，應該尊重支持在前鋒戰友的決策與戰略，此乃當前最能鼓舞士氣的要素！