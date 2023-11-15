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國民黨的「獨孤求敗」

聯合報／ 鄭自隆／政治大學傳播學院兼任教授（台北市）
國民黨主席朱立倫（左）呼應前黨主席馬英九主張，強調藍白雙方想法都是全民調；國民黨總統參選人侯友宜（右）說，尊重兩黨主席協商結果。圖為侯朱兩人10日在高雄替國民黨立委參選人站台。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫（左）呼應前黨主席馬英九主張，強調藍白雙方想法都是全民調；國民黨總統參選人侯友宜（右）說，尊重兩黨主席協商結果。圖為侯朱兩人10日在高雄替國民黨立委參選人站台。記者劉學聖／攝影

藍白合眼見就要破局，即使馬英九出面主張全民調也無用，國民黨當家的就是要將政黨支持度納入評比，但這有道理嗎？

台灣選制是立委選舉單一選區兩票制，一票選區域立委，一票選不分區立委；區域立委是一個選區只有最高票當選，所以稱為「單一選區」，不分區則全國合併計算，以得票多寡來決定政黨不分區立委人數。不分區立委選票的多寡和總統當選與否完全無涉，不分區選票第一名政黨的黨魁也不會當總統，國民黨當家的堅持將政黨支持度納入評比，立論基礎在哪裡？

聯合報十一月十四日公布的民調，不分區政黨票的支持度，國民黨百分之廿九、民進黨百分之廿七、民眾黨百分之十五，民眾黨的政黨支持度只有國民黨的一半。如果民眾黨同意國民黨的提議，將政黨支持度納入評比，那是已知結果的未戰先輸，不如宣布投降算了，彼此省事。

對希望下架民進黨的選民而言，柯侯誰當總統恐怕不是重點，而是誰可以打贏；對國民黨、民眾黨而言，戰略目標應該是贏得大選，而不是贏得「總統候選人」資格。台灣自有總統直選以來，「總統候選人」何其多，選民又記得哪幾位？只幹掉次要對手贏得「總統候選人」資格有意義嗎？

當局者迷，再弱的候選人都會懷抱著絲絲的希望，認為奇蹟會發生，旁邊的智囊幕僚也會鼓勵幹到底。一來選下去，還有錢領，不玩就沒有了；二來萬一奇蹟發生，智囊幕僚更可以分官封爵，何樂不為？至於敗選，直挺挺倒下的可不是智囊幕僚而是候選人，是死道友，不是死貧道。

選總統和選地方議員不一樣，候選人要有主見，不能讓幕僚牽著走，而且要有政治高度，看得遠看得深，不能只看眼前，這次輸未必是輸，這次贏也未必是贏。

明年大選，若民進黨贏，就會連續十六年執政，根基一穩，將成巨獸，無人可挑戰，其接班梯隊已經一波波成型。八年後的蔣萬安、盧秀燕亦未必能贏，民進黨將成為另一個國民黨，萬年執政。

使用全民調，採五家民調公司，不比趴數只比勝負，也不用柯文哲讓抽樣誤差，只要贏三家就勝出，侯友宜未必會輸，何必怯戰？何況堅持政黨支持度納入評比，也是勝之不武，選民未必服氣。

藍白破，大選就勝敗已分曉進入垃圾時間；國民黨當家的一直堅持政黨支持度納入評比，是獨孤求敗。

金庸筆下的獨孤求敗是武功奇絕，天下無對手，生平求一敵手而不可得，只希望有人能打敗他；但國民黨的獨孤求敗卻是注定敗選，而且孤獨的負失落政黨輪替的責任，值得嗎？

國民黨 全民調 民眾黨

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