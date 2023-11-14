藍白諸公 別食肥走瘦

老百姓盼望了一個月又一個月，藍白兩黨的聯盟總是「食肥走瘦」，迄今徒勞無功；乃因雙方都「算盤打過杠」（客家厘諺語），斤斤計較，怕自己吃虧，怕被穿小鞋，就是不怕老百姓心急如焚；所幸馬前總統在緊要關頭登高一呼，期能快刀斬亂麻。若無人解開僵局，「火車」就開走了！

在這訊息萬變的時代，一日之變如千里，何況是四年的漫長？歷經疫苗、口罩、快篩、雞蛋等民生之亂，人民有如驚弓之鳥；不僅如此，又在意識形態下不斷對中共挑釁，人民太平日子恐要結束。這樣內憂外患的執政，不換黨執政待何時？

然而，面對藍白兩黨的忸怩作態，老實說，操盤手「屙屎唔知風向」，做事很不得要領，拖到已經火燒屁股，還堅持東堅持西，真不知腦袋裝什麼東西？鷸蚌相爭的結果不就是漁翁得利？

多方民調資料顯示「合則兩利，分則兩害」，人民已別無選擇，下架民進黨遠比藍白或白藍怎麼合更為重要！機會不會等人；錯過了，才來「唔曉駛船嫌溪彎」，無濟於事；錯過了，還有沒有以後的四年好等待？藍白諸公，別再「食肥走瘦」了。