聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍白諸公 別食肥走瘦

聯合報／ 賽夏客／資深教育工作者（苗縣頭份）

老百姓盼望了一個月又一個月，藍白兩黨的聯盟總是「食肥走瘦」，迄今徒勞無功；乃因雙方都「算盤打過杠」（客家厘諺語），斤斤計較，怕自己吃虧，怕被穿小鞋，就是不怕老百姓心急如焚；所幸馬前總統在緊要關頭登高一呼，期能快刀斬亂麻。若無人解開僵局，「火車」就開走了！

在這訊息萬變的時代，一日之變如千里，何況是四年的漫長？歷經疫苗、口罩、快篩、雞蛋等民生之亂，人民有如驚弓之鳥；不僅如此，又在意識形態下不斷對中共挑釁，人民太平日子恐要結束。這樣內憂外患的執政，不換黨執政待何時？

然而，面對藍白兩黨的忸怩作態，老實說，操盤手「屙屎唔知風向」，做事很不得要領，拖到已經火燒屁股，還堅持東堅持西，真不知腦袋裝什麼東西？鷸蚌相爭的結果不就是漁翁得利？

多方民調資料顯示「合則兩利，分則兩害」，人民已別無選擇，下架民進黨遠比藍白或白藍怎麼合更為重要！機會不會等人；錯過了，才來「唔曉駛船嫌溪彎」，無濟於事；錯過了，還有沒有以後的四年好等待？藍白諸公，別再「食肥走瘦」了。

藍白 口罩

延伸閱讀

影／侯友宜：國民黨已拿出最大善意 盼柯文哲更積極地加入團隊

韓國瑜稱「有飛彈處被打最慘」 綠委嗆分化國軍和人民

蔡英文談司法改革 應朝回歸人民、專業獨立及多元參與推動

長者打肺鏈疫苗資格複雜撲空惹民怨 里長冤成受氣包

相關新聞

藍白不合 賴笑到最後

馬英九前總統透過辦公室提出全民調，希望能夠整合藍白，讓侯柯二人共組最強組合，下架民進黨，但會有結果嗎？

擺盪游移 柯不應膨脹

民進黨連續執政將近八年，貪汙腐化，無積極的建設和作為，政風敗壞，已嚴重腐蝕台灣的政治和社會根基，並造成極大的民怨。但民進...

護理國考降門檻 抓錯藥

近日考選部降低護理師國考門檻的舉措，引發了護理人員熱議，並對此方案大多表達反對意見。衛福部長薛瑞元表示：「不太清楚護理師...

輕蔑人文 兩岸互動之病

聯經出版社與台灣社會企業永續發展協會攜手首辦人文企業獎，是支驅動人文精神強心針，筆者更期許，人文是啟動兩岸互信互助的鎖鑰...

賴面對違建 情勒露本性

民進黨總統參選人賴清德的萬里老家，未經申請修建成兩層樓透天厝，確屬違建。日前賴於新北競總成立，雖承認老家是違建，卻訴諸情...

藍白諸公 別食肥走瘦

老百姓盼望了一個月又一個月，藍白兩黨的聯盟總是「食肥走瘦」，迄今徒勞無功；乃因雙方都「算盤打過杠」（客家厘諺語），斤斤計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。