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賴面對違建 情勒露本性

聯合報／ 王瑞興／前台灣省政府地政處科長（台北市）

民進黨總統參選人賴清德的萬里老家，未經申請修建成兩層樓透天厝，確屬違建。日前賴於新北競總成立，雖承認老家是違建，卻訴諸情緒勒索扮演受害者，說老家工寮很簡陋，颱風颳走屋頂還得去撿回來，不能用國民黨的違建來定義。綠營立委莊瑞雄接力演出，於立院質詢詭譎轉移為礦工的居住權。國土署長吳欣修答詢配合說，這與過去的違建觀念完全相反，中央將與相關單位研議通案處理原則。

莊吳兩人演雙簧，都在轉移焦點，忽悠國人。因為，該項業務自始屬於地政單位權責，今年九月才改隸國土署，吳署長不知民國七十年代中期已通案處理，筆者就是當時的承辦人。

問題緣起國民政府敗退台灣未幾，大量軍人退伍，舉目無親，徵得部隊長官同意，於營區周圍蓋簡陋居住設施居住，區域計畫實施後，因仍屬軍事營地而被編定為「特定專用區特定目的事業用地」。

住民因有修建需要，陳情更正為建地，成為當時省議會質詢議題，由筆者服務機關召開會議決議略以：土地所有權人與建物使用人之間法律關係，係屬民法私權，如建物不違反「實施都市計畫以外地區建築物管理辦法」，於取得土地所有權或徵得土地所有權人同意後，更正編定為建築用地。處理原則通案適用於各種樣態，已經處理無數案件。

礦工之子的老家早可循此方式，以「設籍、房屋稅籍、裝設水表及用電證明」四種之一，申請更正編定為建築用地。捨此不為，擅自修建，當然是違建。賴原可以道歉並拆除，輕易化解危機，卻訴諸悲情。

從政前的賴清德，畢業於台大復健學系物理治療組，之後取得成大學士後醫學系學位，並無特出。他能在黨內迅速崛起，只因是台獨激進派，受到台獨大老辜寬敏等力挺，被拱上神壇而飄飄然。但從這件很平常的違建案，歹戲拖棚，凸顯賴不過爾爾！見微知著，更可見其台獨心態無可救藥，如當總統，只會帶給人民更大的不幸！

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