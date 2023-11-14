藍白不合 賴笑到最後

馬英九前總統透過辦公室提出全民調，希望能夠整合藍白，讓侯柯二人共組最強組合，下架民進黨，但會有結果嗎？

過去這幾個月筆者最關心的民調，不是侯柯二人誰當老二，而是已經持續很久的、六成五的民眾希望能夠政黨輪替。但當藍白只在乎自身的民調，而不正視六成五的民意，更顯示藍白目前各有各的想法，若無最終結果，就是保送賴清德。

退一萬步，馬前總統、韓前市長兩人應是藍營的共識最大值，當馬韓二人都喊出全民調解決問題，試問朱主席、侯市長、金執行長，三位究竟還在考量什麼問題？難不成剩不到一周就要登記，還會出現更科學的解決方案嗎？

看見柯主席過去一個月對藍營種種批評，藍營支持者內心沒有怨懟肯定是騙人的，但藍白兩方合作的大目標就是完成第三次政黨輪替，給執政黨最直接的教訓。兩千三百五十萬國人值得共同完成此次輪替，讓民進黨了解真正的「民主」與「進步」。

詐騙、疫苗、口罩、快篩、八八黑槍、總統論文、綠電光電、新竹棒球場、台南疏洪道，哪個案子是國人可以接受的？倘若無法接受，為何國人還要讓民進黨繼續執政、繼續掌握國家機器？

誠摯呼籲朱主席、侯市長、金執行長，相信自己、也相信台灣人民，透過全民調加速整合，對中華民國的未來絕非壞事。不然，不合沒關係，大家隨心所欲快樂投票，就讓賴清德笑到最後！