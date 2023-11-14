輕蔑人文 兩岸互動之病

聯經出版社與台灣社會企業永續發展協會攜手首辦人文企業獎，是支驅動人文精神強心針，筆者更期許，人文是啟動兩岸互信互助的鎖鑰密碼。

值得吾人關注的是，那戕害人文精神至鉅者，卻是現時世界政治環境所充斥的謊言、假象與非透明。台灣亦在受害之列。

舉凡人與人，或人與人群，或群體與群體之間的人、事、物的交相互動，均屬人文範疇。而這些互動所產生的包容、和諧、公平、正義與關懷等等行為，均是人文精神的示現。近三年全球三大不幸事件透露的強烈訊息是，人文精神被傷害事實隨處可尋。

其一，新冠肺炎疫情肆虐全球。這第一支巨錘敲醒人們的是，社會福祉如公衛醫療等「使用價值use value」，遠遠不足；包括歐美許多富裕國家，也未倖免。而其中疫苗採購過程與藥效的正確揭露度，更備受非議；國際透明組織更在二○二一與二二連兩年警告說，貪腐存在許多國家。

其二，烏俄戰爭。此第二支巨錘擊向世人的，竟是烏俄戰彷若兩大壁壘分明的陣營所支持的代理人戰事。兩國受害的軍民哀嚎聲中，人們似乎同時見到軍火販子與政客的歡笑。國際透明組織評估二○二二全球清廉分數（一百分滿分），烏克蘭三十三分，俄羅斯二十八分。

其三，以哈加薩戰爭。以國無差別攻擊下，巴勒斯坦的醫院、學校被炸燬，數萬人傷亡。許多國家指責以國，而聯合國卻束手無策。

三大事件暴露的是：包容、公平、正義的人文精神，在國際社會彷若無存。筆者因而關注，台灣現時政治重中之重的兩岸關係，在國際人文精神淪喪氛圍中，又是何種面貌呢？台灣現今氛圍是，抗中被掌權者把持操作，兩岸多面向交流大多停滯中，如觀光旅遊跌到谷底，在在攸關台灣百工百業的生計。

耶魯大學心理醫學專家索斯威克Southwick等人新近倡議，「人類倫理行為源自於社會的互動」。如今兩岸互動關係有如止水，何來人文效益呢？即便民間媒體與協會社團，戮力人文企業；但公部門欠缺兩岸互惠互助的思維，如同索斯威克等人所言「道德的神經科學」中，那大腦裡「獎酬網路」失靈一樣，人文精神也將被視如無物。

那麼，人文企業在此人文無感的泳池中，其永續發展必將受制。筆者誠摯建議，有醫學背景的總統參選人，務請重溫書本再三省思。