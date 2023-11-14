科技．人文聯合講座／少子化對大學教育的威脅與調適

郭瓊瑩 二○○○年後出生的新世代，即將大學畢業，而今年入學的大一新生明顯減少，就出生率來看，此勢必挑戰著全國公私立大學之規模結構、經營與必要之調適。

國立大學有政府之財務支持，師生比尚非問題，而私立大學必須藉由「學費」來支持大比率之師資及行政資源支出，就教育事業經營效能，勢須對辦學有重新定位與面對威脅之心態變革。

身為私立大學的教師，在各門專業迎向錯綜複雜、斜槓整合局勢下，如何自我提升調適教學框架，除了考量自身之學術研究品質與工作權外，以「互為學習為中心」之知能傳授及人格培養，在此關鍵時刻至為重要。

無論是國內之知名大學或國際歷史悠久之名校，除了建築之歷史特色外，更關鍵是其聘任與產出之「大師」，其德行學問得以傳承後世。郭瓊瑩／攝 近年除大都會區外，許多偏鄉之學生其家庭經濟狀況並非充裕。此次某位總統參選人提出要補助私立大學學生學雜費，有許多家長表示應先休學，等政策下來再讓其子弟入學；相對於國家各項建設龐大的支出，學費補助只是區區零頭，但對部分弱勢家庭卻是「大事」，此亦可看出今日大學區域化、社區化之趨勢主因「經濟問題」所致。

除了硬體建設外，如何培養學生之胸襟、態度與品格，通常在教育評鑑之KPI中難以展現。郭瓊瑩／攝 上世紀台灣大學生出國比率高，北上或離家向外拓展人生經驗之風氣卻逐年縮小。如此下來，台灣學生之視野格局將普遍變窄，其國際競爭力亦漸弱。此實值得領導人深思，到底我們的大學教育與技職教育該如何調適，才得以學用合一？

台灣的教改運動已近卅年，這些年間面臨大型社經變遷，硬體建設拓增了，惟教育之核心價值與軟體策略仍跟不上全球化之劇變。郭瓊瑩／攝 日前參訪了梁啟超故居的「飲冰室」，看到一百多年前梁任公在一次演講中提到「反觀晚清民國以來的現代教育日益物質化、機械化，學校幾乎成了一個販賣知識的場所，而修身之學則棄之如敝屣，全面退卻、衰落。同時，上層社會人士的精神人格也日益墜落，如此下來，中國有可能重蹈西方覆轍。」這句話在百年後仍宛若鮮活的現實描述。

「所謂大學之大，非有大樓之謂也，有大師之謂也。」「學問才是核心價值。」郭瓊瑩／攝 民國初年的教育家，他們作為領導者，均有博學多光譜之思想與貫通古今天文地理與人文哲學之涵養。蔡元培認為「教育者，養成人格之事業也。」傅斯年認為「在大學裡得到學問乃是最重要的事，得到證書乃是很次要的事。」梅貽琦認為「所謂大學之大，非有大樓之謂也，有大師之謂也。」張其昀認為「大學教育應以通才為根幹、專才為枝葉、培養學生之胸襟、態度與品格。」

張其昀先生創辦「中國文化大學」，並不只側重「中國」「文化」，而志在弘揚知行合一之心學，初期以延聘「大師」為治校核心信念。郭瓊瑩／攝 聯合國教科文組織（UNESCO）於二○二二年發表了「教育的未來」之報告，認為「教師不一定擁有獲得真理的特權，他和他的學生一樣也必須處於不斷進步的過程中。」

總結是：「我們迫切需要改變方向，因為人類的未來取決於地球的未來，而這兩者目前都處於危險中」，「大學應重新定位為新的教育社會契約，重建我們彼此與地球、與技術間之關係的社會契約」。緣此，因應時代變遷，公私立大學分工，院系所整合交流，無框架共享式之教與學，正是實踐此契約之新導航！（作者為中國文化大學景觀學系主任）