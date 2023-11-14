少年司法政策 改革已等24年

司法院將於本周五、六舉辦兒童人權月國際研討會，固然能精進少年司法政策，但司法院沒有傾聽民間聲音，未能兌現先前承諾，這才是少年司法的癥結所在。

少年案件多由一位法官不公開審理，這使得少數個案有法官洩漏個資、叫少年不要抗告，或是命少年下跪等情況。筆者曾促成監察院作成「少年法庭法官遴選機制調查案」，於去年十一月十四日公布，提出設置吹哨者、加強職務監督等結論。司法院也承諾將於一年內妥善修法，例如成立遴選委員會審查少年法官遴選。但一年過去了，司法院令人遺憾地跳票。

甚至給司法院廿四年，期待都會落空。司法院於八十八年召開全國司法改革會議，建議少年案件實行專家參審制，這能讓少年法庭更加公正透明，避免極端個案，相較平民參審較無爭議。不同型態的少年案件參審制度，在北歐四國及德國也都有例可循。從專家參審到多元進用專家轉任少年法官，更能補足人力。可惜筆者於十月初透過司法信箱詢問，迄今仍然沒有回音。

司法改革強調與社會對話的「人民有感司法」，人民的意見卻似乎只能透過媒體或監察院，司法院才比較有可能聽見，遑論是否接受。保護孩子的改革緊急又迫切，司法院從少年法庭的組織架構、職務監督、遴選機制、專家參審，大大小小都能做，我們的等待卻從一年等到廿四年。人生能有幾個廿年？司法院又剩幾個少年還沒失望？