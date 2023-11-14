提高騎車成本 懲罰小民？

報載交通部最新「機車使用狀況調查報告」，近九成機車使用者淘汰現用機車後，仍會繼續購買機車。有學者建議提高機車持有與使用成本，才有機會改變使用習慣，提高大眾運輸使用率。

大眾運輸的問題在那裡？尖峰的時候擠得像沙丁魚，離峰的時候等十五至卅分鐘才有一班車；推出ＴＰＡＳＳ月票後，利潤被稀釋的業者「上有政策，下有對策」，離峰改成固定班次，車輛維護馬馬虎虎，有的車夏天冷氣不冷，有的車車廂內灰塵、黴斑駭人，還有吃了感冒藥昏昏欲睡的司機冒險上路。這些狀況官員和學者知道嗎？

高官、有錢人有汽車代步，會用大眾運輸工具的多是小老百姓；不是人人都是朝九晚五的上班族，很多人起早貪黑是生活所迫，配合不上大眾運輸車次、路線、設站點，只好使用「肉包鐵」機車代步。如果提高機車持有與使用成本，是要機車停車格全面收費，還要「計時」而非「計日」？這是懲罰民眾嗎？