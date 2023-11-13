民代干預辦學 歪風不可長

自一九九九年教育基本法公布，揭露教育中立原則後，學校教育人員無不戰戰兢兢遵守，然而如果侵害教育中立與專業的是來自於政治力，我們又應如何維護教育專業與主體性呢？近日新北、台中就接連傳出民代不當關切學校成績評量情事，桃園也出現議員要求某校校長與全體一級主管至議會備詢，議員干預校務蔚為歪風，亂象值得正視。

民代關切甚至關說教育事務並不罕見，但連學生考試成績都要試圖影響，讓人匪夷所思。歷來也不乏各縣市議會議員要求學校教育人員至議會備詢，甚至多次出現要求轄內所有學校校長到議會備詢的例子。

二○一六年底，包括蘭嶼、綠島等離島國中小在內，台東縣總計有超過百位校長到議會接受「民主的洗禮」，不過要求校長備詢的議員自己卻遲到，校長們被迫抽離學校，卻只能在議場苦候枯坐，共同見證議員諸公的議事效率。台南也曾出現議員要求教師工會理事長到議會「說明」，否則將停止審議教育預算的離譜行徑，形同濫用職權綁架教育預算，除了藉勢藉端展官威，究竟有何實益？

議員有審查地方預算、質詢行政首長的權力，但質詢的對象應該是官員，動輒大規模要求國中小校長到議會備詢，已經超越我們對監督施政的理解程度；遑論比起地方教育局處的預算規模，以及錯誤政策對地方教育的影響程度，個別學校何德何能引起議會關注？地方民代當然應該關心施政，但放任地方教育局處明顯的錯誤教育政策不去監督，卻不成比例地要求中學小校長到議會備詢，這是放水還是作秀？

更讓人沮喪的，在議員要求教育人員到議場備詢的案例中，幾乎看不到縣市長與教育局處長展現擔當，絕少看到行政首長敢於拒絕來自民代的不當壓力；首長不能成為支持學校教育主體性的後盾，只能低聲下氣配合無理要求，淪為惡質民代打壓教育專業的幫兇，這自然也使政治力更能明目張膽的干涉學校辦學。

在常以藍綠論是非的台灣，惡質民代對教育事務的干預卻不分顏色。民代真要關心教育，應該把重心聚焦於對重大政策與官員施政的理性監督，動輒要求教育人員到議會備詢，既不能凸顯專業問政，更有自黑的「笑果」。民代若真正關心教育，就從停止要求教育人員到議會備詢做起吧！