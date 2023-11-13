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跨科支援 打擊護師士氣

聯合報／ 鍾邦友／高職教師（高雄市）
行政院長陳建仁提出明年預計投入至少二百億元經費，提升所有醫事人員待遇，然而醫護人員似乎並不買帳。本報資料照片
行政院長陳建仁提出明年預計投入至少二百億元經費，提升所有醫事人員待遇，然而醫護人員似乎並不買帳。本報資料照片

行政院長陳建仁提出明年預計投入至少二百億元經費，提升所有醫事人員待遇，然而醫護人員似乎並不買帳，到底原因何在？身為護理師的家屬，我有話要說。

針對護理師出走嚴重，副總統賴清德先前誤以為是護理師師培名額欠缺所致，已被護理師公會痛批搞不清楚狀況，後來又想著以夜間補貼來解決缺員問題，此舉反讓日夜班護理師待遇出現落差與相對剝奪感，牛頭不對馬嘴的補貼政策，並無助於解決現下基層護理的惡劣工作環境。

一般皆以為護理師的工作無非是幫病人打針、換藥、量血壓，殊不知隔科也如隔山；像小兒內科不熟悉腦神經外科的加護病房照護，就算資深者到陌生科室，也得摸索一段時間。現在不少大醫院卻要求病人少的科機動支援其他人力不足的，表面上這是管理學上的人力充分運用，但試問民眾是否能接受臨時找一位牙醫師來幫產婦接生？或家長要不要在數學老師請假時，由體育老師來代數學課？

除了討論已久卻始終得不到正視的護病比問題，這種跨科輪調支援更是打擊士氣的真正原因。人力的嚴重不足，加以工作的專業性不被尊重，不僅讓新鮮人聞之卻步，連資深者也待不下去，大家寧可往低薪但工作內容穩定的診所就職。倘若政府繼續放任大醫院的管理層壓榨護理人力，再多的補貼恐怕也挽不回潰散的人心！

護理師 醫師

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