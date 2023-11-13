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醫護加薪 別以政治撒幣應對

聯合報／ 單鴻昇／政大法學院兼任助理教授（新北市）
中華民國護理師護士公會全聯會表示，樂見醫院帶頭加薪，但政府更應積極作為，不能把改善勞動條件責任丟給醫院；圖為示意圖。圖／本報資料照片
中華民國護理師護士公會全聯會表示，樂見醫院帶頭加薪，但政府更應積極作為，不能把改善勞動條件責任丟給醫院；圖為示意圖。圖／本報資料照片

因應疫後各類醫事人員抗議薪資待遇不合理，蔡政府規畫以健保總額先為夜班護理人員加薪，之後再以二百億公務預算編列撥補，用於改善醫護人員薪資。健保署長石崇良未來則傾向以健保預算編列，認為因較不受國家整體財政影響，財源將更穩定。就此，筆者認為尚有待商榷。

長久以來健保規畫營運，最常被詬病的即是來自非專業的政治決策力影響，特別是每到重大選舉，這樣的情況總是屢見不鮮。早在一代健保時期，即有許多學者強調財務收支連動平衡，同時增強民眾自我連帶意識，避免使健保制度成為選舉的政治支票。

自二代健保改革以來，原先監理會與費協會合一為健保會，並納入更多相關利害關係人參與，目的即是希望提升健保制度專業、自主獨立並考量多元利益，減少來自行政科層體制的不當干預。因此由蔡總統「直接指示」健保總額加以支應，本身即不符合健保的制度運作。另外亦應思考的是，醫護人員加薪所需的經費由健保總額是否適當。在學理上，健保做為整體共同體成員的風險分擔機制，應與做為一般公共政策的「外部負擔」嚴加區隔，否則肆意偏離原先制度目的，將可能影響風險分配之正當性。

醫護人員勞動條件惡劣且面臨人力短缺現象，早非一朝一夕。筆者對於醫護人員長期面臨低薪困境深能理解，但目前台灣社會上正面臨低薪困境與不合理勞動條件者，也絕不僅止於醫事人員。總結而言，這類問題應從根源與結構面問題著手，而不是以政治撒幣方式應對。

健保 醫護人員

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