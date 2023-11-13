科技．人文聯合講座／孔多塞悖論

最近台灣的總統及立委選舉活動已近白熱化。台灣採用單選制，往往會「分票」，產生了「棄保」改投的心理效應。於是乎，候選人為了勝選，合縱連橫，刀槍劍戟，鑼鼓喧天，熱鬧非凡。在這社會現象背後可以進行科學的操控。投票是計算機科學中遊戲理論的重要應用。

「棄保」這種現象不易發生於法國選舉。法國採用孔多塞投票制（Condorcet voting），或稱雙序制，目的是確定當選者是大多數人的首選。它得名於法國哲學家孔多塞（Marquis de Condorcet;1743-1794）。

孔多塞是法蘭西學術院院士，法國大革命時期，巴黎科學院被視為舊制度王權的象徵，與其他科學組織一起被解散。很多院士遭受迫害。孔多塞崇拜伏爾泰，是共和政體最早的倡導者之一，只因為反對處死路易十六，被歸類為反叛者，因此鋃鐺入獄。一七九四年三月，孔多塞在獄中自殺。而死後他的許多想法為後世法國群眾接受。

孔多塞在十八世紀末提出了投票方法，讓選民將候選人按照優先順序進行排名。例如，有五個候選人，選民可以將他們分別排在第一到第五的位置上。然後將之匿名組合，經過排序後找出最受歡迎的候選人。這是通過將每一個候選人對抗其他候選人，以確定哪一個候選人贏得最多「對抗」的結果。

孔多塞投票制的優點是，選民可以完全表達自己的偏好，還可以減少策略性投票的弊端，如棄保效應。今日孔多塞投票制已被用於幾個國家的選舉，包括法國、美國一些州和城市、澳大利亞綠色黨和民主聯盟、加拿大新民主黨和綠色黨等。以這種投票制當選的人稱為「孔多塞勝者」。

然而，孔多塞投票制仍然存在一些問題，需要在實際應用中更進一步研究和改進。例如孔多塞悖論（Condorcet paradox）是指在孔多塞投票制中，當超過兩個候選人競選時，可能會出現悖論情況，即儘管每個選民都有固定的偏好順序，但當這些偏好順序匯總時，會出現矛盾不一致的情況，無法產生「孔多塞勝者」。

根據直覺，喜好具有推移性。我若喜歡披薩勝過法式土司，法式土司勝過鬆餅，那麼我會喜歡披薩勝過鬆餅。但投票不一定產生推移性的結果。在這三個選項中，個人可以按不同的順序排列它們，而多數決的投票結果可能是披薩戰勝法式土司，法式土司戰勝鬆餅，而鬆餅卻又戰勝披薩。

孔多塞悖論發生的原因是由於不同的偏好順序之間存在循環關係。在這種情況下，每個候選人都擁有一些支持者，但同時也有一些反對者，而無法選出一個最受歡迎的候選人。這是社會選擇理論中著名的阿羅不可能定理（Arrow's Impossibility Theorem）。這定理告訴我們，如果你希望擁有不獨裁（No Dictatorship）的社會排序，那麼循環關係的發生會讓你失望。當多數決投票出現不具推移性的結果時，我們無法用民主的方式表達多數人的意願。於是乎假民主之名，「非民主」悄然發生。（作者為前科技部代理部長）