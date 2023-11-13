加入區域經濟協定 在兩岸不在勇氣

民眾黨總統參選人柯文哲近日公開表示台灣應勇敢一點，積極爭取加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等區域經濟組織。但此事無關勇敢與否，貿然提出申請後被擱置或不受理，反而是自取其辱。

以RCEP為例，這原本是中國積極主導的區域經濟協定，目的是要跟當時美、日主導的「跨太平洋夥伴協定」（TPP）打對台。TPP後來因為美國退出而改名為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），成員包括日、加、澳、紐、馬、星、越、汶萊、墨西哥、智利及秘魯共十一國。中國及台灣（以台澎金馬關稅領域名義）都在二○二一年九月相隔六日先後提出申請，但既有成員迄今尚未展開正式諮商審查程序。

RCEP的成員則有十五國：日、澳、汶萊、柬、中國、印尼、寮、馬、緬、紐、菲、星、韓、泰、越，號稱是超越歐盟自由貿易區的世界最大自由貿易經濟體系。對於新申請者的審查，需要全體成員都接受的共識決，只要既有成員中國反對，台灣要申請加入，門都沒有。

由於CPTPP的七個主要成員日、澳、紐、馬、星、越、汶萊已經是RCEP的成員，其餘的加、墨、智、秘四國，中國已與智、秘簽署雙邊自由貿易協定，因此可以合理推論CPTPP對中國而言已是雞肋，中國對於何時加入已無所謂。如果中國故意放緩或拖延其未來與各成員的諮商程序，基於中國一向主張其先於台灣加入之政治立場，會連帶影響台灣申請加入之進度。

只要執政黨不承認九二共識，兩岸關係不會改善，中國也一定會干預台灣申請加入RCEP及CPTPP。因此，台灣未向RCEP提出申請，一定是考量中國已經是其成員之局面，徒有勇氣申請也無法成事，乾脆就不申請了。

台灣的電子產業因受惠於WTO的「關於資訊科技產品貿易之部長宣言」（簡稱資訊科技協定，ITA)，八十三個簽署國已將電子產品的關稅降為零；其後擴大談判（ITA2）新增適用項目，並將視聽、醫療、家用娛樂等設備納入，自二○一六年起開始調降關稅。不屬於這些涵蓋範圍的品項，有需要透過簽署雙邊或區域經濟協定，協助在台業者增強國際競爭力。只是在民國一○二年台紐、一○三年台星簽署經濟協定之後，受到兩岸關係之政治影響，歷經十年未再簽署任何類似之實質經濟協定。

政府部門負責談判的公務員，有經驗與勇氣上談判桌，只是沒有可以發揮的機會罷了！