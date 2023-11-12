星期透視／藍白拖效應

民意如流水，民主體制因民意而展現多樣的風貌，不同國家也反映出各自的政治、社會和文化生活特點。一個多月以來，從「藍白合」議題的拋出，到政黨協商後陷入僵局，演變成「藍白拖」，令不少群眾失去耐心，無奈之餘，漸孳生出歹戲拖棚的疲憊和厭倦感！乍聽「藍白拖」，不覺莞爾！這詞恰如其名地側寫人們對此紛擾現象，毫不意外的熟悉感；也反映出台灣獨特的選舉文化！

民主採集體決策模式，必要時，無論大小政黨須秉持著妥協和容忍的原則，通過與其他政黨的廣泛結盟和合作，贏得全國人民支持的領導力量，以達成捍衛社群權益服務人民的目標。因此，一個民主政黨或領導人，若不能以公平、客觀和容忍的態度，去對待不同意見、信仰、行為、種族等群體，謀求更大多數人的權利。那麼所有堅持己見和操弄算計的言行舉止，將變成了另一種暴力，成為妨礙民主政治發展的障礙。

連日來，藍白合的正副總統候選人，因配對組合紛紛擾擾，隔空交鋒喊話充斥著各大媒體的重要版面。事實上，大多數的民眾根本不清楚各種模式民調的差異？也不清楚即使是同一種民調，相關的抽樣比例、調查工具、加權方式，甚至誤差的計算公式等等，都可能影響民調結果，無法反映出真正的民意。

在藍白彼此互信基礎相當薄弱之下，時間又已十分緊迫，如何完成鉅細靡遺的周延規畫，避免招致不歡而散的後果，恐比想像要複雜許多，就看接下來幾天，雙方高層的行動了！

中選會訂於十一月二十日，開始受理正副總統與立法委員候選人的登記申請。除了藍白合的結果受到矚目外，各大陣營不分區立委的提名名單，也到了謎底揭曉的時刻。這個透過選黨不選人機制而產生的不分區立委，佔近三分之一的立委席次，在國會扮演極重要角色。各政黨所提出的人選名單，不僅代表著政黨形象，亦影響選舉結果。若要爭取民眾的認可和支持，各政黨提出一份有亮點的名單，乃勢在必行。

然而，如何平衡各利益團體的代表性、專業領域、問政能力，綜合考量性別、族群、年齡、階層等條件，甚至涉及政治利益或資源的分配等因素，誠考驗著政黨相關提名委員的智慧，也關係著政黨永續發展或生存挑戰的命運。因此，有關不分區的提名，應杜絕一人或少數人拍案決定的方式。或可於事先訂立各類代表的比例，由黨內所有具有選舉權的人投票，以公平、公正、公開，可受公評的程序和挑選標準，透過民主或間接民主方式產生，以具備代表性和競爭力！

眼看大選將近，各政黨仍都還受困於「對對碰」的迷霧中！藍白合的紛擾「拖」延了整個大選的步調和節奏，也「拖」掉人民關注政黨端出政策牛肉的機會！或許只能期待各政黨不分區立委的亮眼名單，能稍稍重拾民眾對台灣政黨政治發展的一點點信心吧！（作者為台北市立大學特聘教授、前體委會主委）