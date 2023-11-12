正視陸配參政指標意義

我非民眾黨支持者，也不明白該黨擬提名徐春鶯之動機。然從法律解釋，「兩岸條例」既明定陸配在台設籍滿十年始能登記為公職候選人，其取得身分證年限又為六年，門檻較其他外配為高，顯見立法已預設過濾國安疑慮機制。同為陸配的牛春茹、史雪燕都曾依法參選，史雪燕甚至還曾順利遞補南投縣議員。如無正當理由，徐案原不應例外處理。

再依經驗法則，經至少十六年的定居生活，相當程度上已融入台灣社會，因此陸配參選人的忠誠度風險不高。更以稍早藍委馬文君被綠營聯手媒體，以莫須有的「洩密」反覆批判到體無完膚為例，業已通過民意檢驗的陸配進入國會，在國法煌煌、眾目睽睽下，縱能參加國防、外交委員會，想必也難有機會違法刺探、蒐集、乃至洩漏機密。

「防弊」之外，不應忽視的是陸配的身分特殊性，與納其參政的「興利」意涵。誠如二Ｏ一七年任民進黨新住民事務委員的陸配寧家榮曾言：「大陸是娘家、台灣是婆家，兩邊都是家」。故陸配對兩岸問題的認知體會，或比一般人持平深入，甚至可說是最心繫台海和平、最不願兩邊開戰的族群。准其參政並服務基層，消極面有助為在台卅多萬相似背景的「新住民」與上百萬家屬維權發聲、排難解困；積極面或可藉助其往來交流經驗與人脈，在兩岸間發揮溝通調和、化解衝突的關鍵影響力。

宏觀來看，若來台陸配能透過公正、公開選舉過程出任中央民代，不僅落實了憲法「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等」規定，也可視為係自貧戶出身的阿扁入主總統府、蔡總統榮登第一位女性元首以來，我國民主政治發展的另一里程碑。兩岸關係層面，亦等於間接避開向大陸當局釋出「兩國論」的危險訊號。同時對同文同種，迄未能享完整公民政治權利的對岸廣大中國人而言，尤具示範啟發性。

捨棄情緒性的意識形態爭論，倘不幸徐將來果因參選資格衍生糾紛，例如被中選會以「國安疑慮」剔除名單，或立院以「未放棄、喪失外國國籍」不准就職，屆時或僅能循行政爭訟，甚至訴諸大法官解釋釐清疑義。最後應深思的是，難道我們真要用所謂「心在不在台灣」為標準，繼續猜疑分化嗎？