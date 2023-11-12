下架民進黨 請聽馬英九的話！

馬英九前總統日昨登高呼籲以「侯柯、柯侯」來對比「賴蕭」作全民調，得到柯文哲陣營的善意回應，以及韓國瑜的聲援力挺，可說是在野陣營的最大公約數。筆者除了肯定馬、韓的真知灼見，更號召希望「政黨輪替」的朋友，站出來當馬韓的後盾，嚴厲的質問侯友宜、朱立倫和金溥聰（侯朱金）三個問題：

第一、強調侯友宜民調高，卻又不接受全民調，是在低估選民智商嗎？

第二、在馬英九和韓國瑜發聲之後，還要執迷不悟嗎？

第三、要當阻擋「政黨輪替」的罪人、幫助民進黨「違法亂紀繼續執政」嗎？

七月時筆者已提醒，選民在乎「政黨輪替」更甚侯或柯或郭誰當總統，侯友宜更應有「不爭是爭」的智慧，把「政黨輪替」放在自己當選之上。如果侯友宜做此宣示，必能引領風潮，吸引支持者大步跟隨，面對柯、郭，何懼之有？「下架民進黨」當可期待！

可惜侯友宜卻採金先生「挺著胸膛倒下去」的自殺式策略，反其道的擺出如果侯友宜不能當「正的」，讓民進黨贏也沒關係的玉石俱焚態度，把小我的仕途，置於大我「政黨輪替」之上。果如此，現在起總統大選已進入垃圾時間，選民只能眼睜睜的看著藍白合變成藍白拖再變成藍白鬥，賴清德站高山看藍白相踢、漁翁得利。

所幸，在最後關頭，馬前總統站出來呼籲全民調，為在野整合，作力挽狂瀾的一搏！馬韓的呼籲代表藍白合選民的心聲，亦即切莫因「全民調」、「民主初選」等無謂的「程序事項」爭議，導致中華民國無緣用嶄新聯合政府的體制實踐民主政治產業轉型，如此絕非民之所欲！過去八年民進黨一再以敗壞憲法的假民主，創造有權無責的畸形總統。亦即，如能下架民進黨，回歸權能分立之憲政，誰正誰副應是次要議題！

當台灣選民的共識是停止民主崩壞，變成下一個烏克蘭、巴勒斯坦，侯作為國民黨主帥，更應思考如果自己是最強者，則經全民調檢驗不僅服眾亦能造勢；但倘全民調柯勝，應尊重君子之爭，全力為藍白合而效力！蓋倘若中華民國首次的聯合政府可行，不僅可擺脫一黨獨大缺點，也是為中華民國的民主效力，「柯侯或侯柯」都是贏家！

此際，是支持「政黨輪替大聯盟」的我們最後一次向侯朱金攤牌的時候。請這三位國民黨的主談者，展現自信、從善如流，接受全民調，並與民眾黨展開民調執行的談判。只要朱侯金願意大方作此宣布，筆者相信，選民自然會給侯友宜加分，全民調仍可能贏柯！

若選擇拒絕，則「政黨輪替派」或「下架民進黨」的選民，就應當作侯朱金未戰先降，也不用等明年一月十三日，現在就可以「棄侯保柯」，再加上郭台銘的相助，郭柯合（不見得是郭柯配）未必不能勝選，筆者也將宣布支持柯文哲，因為，連侯朱金自己都不相信侯友宜能贏柯文哲，憑什麼要我們相信侯友宜能贏賴清德？