全民調吵翻天 綠在等破局

藍白合不合？已卡在一個「全民調」，而將真正的合作拋在一旁！

如今社群媒體格外活躍，帶風向或引導議題的作法不斷翻新，網軍更是職業化與中央廚房的傳播操作。重點就是在打擊對手，推升自家參選人的熱點與亮點，可是這些作法都是在模擬、重疊與刺激—反應的氛圍下操作出來的趨勢，對民眾來說，根本都搞不清楚狀況，但是卻成了主流媒體報導的焦點或熱門話題。一經主流媒體的報導，馬上就會形成民眾關心與討論的重點。

柯P從素人參選迄今經歷過無數大小戰役，怎麼不懂得在網路世界中不斷創造議題與帶動聲量的必要性，只是長期在這些數據起伏下討論議題與施政，很可能只顧到表相而忽略民眾真正需求。請看大巨蛋，從發想到落成，柯P是有機會成為抓弊又同時為建成大巨蛋的主要推手。可惜柯P一上任的打弊馬上讓大巨蛋陷入停工且一停就是八年，打弊也成了一場空，讓大巨蛋變成兩頭落空。不但耽誤了國內提升體育與國際聲譽的良機，更讓柯P八年下來，幾乎沒有任何一件值得推崇的政績可供市民來「樂道」。

沒錯，柯P非常懂得在網路世界上藉著數據來創造自己更新的形象，加上他口直心快，也很容易吸引人們的注意，問題是講完之後，又真的做出什麼「政績」？這才是政治人物最該經營的地方。可惜柯P和他的團隊太多的數據操盤忘了民眾真的疾苦。民進黨更是只想到選票，而無視於民間疾苦。

藍白合可以創造出勝選的機率，達到政黨輪替的六成民眾心聲。藍白不合而各自分手拚大選，結果是雙方都沒有必勝的把握，只有坐看民進黨繼續執政。這一點也正是民眾最大的焦慮所在。柯P在最後關頭拿出三家自己領先的民調，好像自己真的可以勝券在握，忘了民進黨就是在等他做出破局的操作，再來分頭收拾國民黨與民眾黨。

柯P真的聰明與真的有心要為人民服務的話，請幫六成多渴望政黨輪替的民眾解開他／她們現今心頭上的糾結與不安吧！讓這些期待中華民國能夠避開戰爭走向更新的繁榮的民眾真正看到合作的藍白，共同他們一起打拚，讓只知製造「抗中」而極有可能引爆兩岸戰爭的民進黨下架，還給民眾一個安居樂業的未來！