德國式全民調 藍白合良方

藍白合陷入膠著，日前柯文哲突襲拋出三家民調混淆大眾視聽，但這些民調能否採信？難道只是在充當柯文哲的夢想導師？民眾黨公布的民調採用的是個別民調，並未將「侯柯」或「柯侯」列入民調考量，這是符合科學理性的民調？

國民黨已放棄對民主初選的堅持，提出兩種以民調為基礎的「德國式」與「日本式」方案，是公平公正且國際民主社會當中常見的方式；尤其是德國式，有一半的政黨團隊民意支持，一半的國民黨與民眾黨主戰將組合的支持度，不僅回應柯文哲與民眾黨全民調的訴求，除了重視民眾對於總統參選人的支持度，更是實踐放下個人、政黨的負責任態度。

台灣民眾早已厭惡政黨惡鬥，柯文哲先前也提出總統需要到立法院進行國情報告，行政院長需要立法院同意，倘若在選前無法進行充分的在野合作，考量整體執政團隊以及國會組成，未來要如何讓立委埋單？又要如何權責相符？

德國的聯合內閣制度早已行之有年，以政黨結盟的方式維持國會穩定多數，非但鼓勵政黨間合作，減少政治對立，確保政策的穩定性，並有利於應對危機。此外，亦能代表不同的政治觀點，提高政府的代表性，並促進政策協商，確保多元利益得到平衡。

雖然台灣無法完全依照德國模式進行，但在民主國家當中有自由多元的聲音，也是國人所期待之事。藍白合除了政策方面的溝通外，還必須對國會席次進行協調，使彼此成為可靠的政治合作夥伴，而非僅僅是官職分配的形式。

國民黨與民眾黨對於政黨協商，在許多方面都有高度的共識，都希望能夠共組聯合政府，共同實現第三波民主改革。德國式的全民調方式沒有任何門當戶不對的問題，以公開透明的的機制取得人民信任。盼能夠遏止目前民進黨蠻橫霸道的種種作為，讓台灣政壇能夠更加穩定，同時擴大民眾參與。

政治人物最重要的就是誠信，理性、務實、腳踏實地，亦是國民黨長期以來選擇參選人以及制訂政見的標準。

衷心期盼國民黨與民眾黨能夠並肩作戰，不要再有任何投機取巧的作為，成功整合所有非綠陣營的民眾，以人民利益為念，讓台灣更好！