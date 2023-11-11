藉爭議東風 趁勢改善停車管理

今年六月「道路交通安全管理處罰條例」新制上路，四十六項檢舉項目增至五十九項，同時也開放民眾檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛。但由於現行計程車招呼站嚴重不足，再加上國人習慣在路口或公車站攔車，先前就有駕駛一個月內遭記七點，甚至有同一時間、地點載客遭檢舉二次，還有駕駛遭記十二點被吊扣駕照二個月，嚴重衝擊職業駕駛生計。

職業駕駛不滿違規記點制度，日前已兩度至交通部陳抗，交通部經討論後，公布二項情況暫停記點，分別為上下客貨致違規臨停者，或是相關配套措施未完成前於騎樓處所違規停車但有留下行人空間者，不予記點但要罰款。

交通部由於未在新制實施前先檢討實施後可能衍生的問題，如目前道路設計不良而且停車供需失衡，本來違規臨停情形就很嚴重，在開放民眾檢舉後違規件數大增，加上交通違規計點新制實施前未全面宣導，用路人認知不足，才造成這麼大爭議。如今違停記點暫停，引起路權團體痛批朝令夕改，更造成政府信用不彰問題。

建議政府應運用這次爭議引起用路人極大重視的機會，全面檢討改善目前停車管理的嚴重問題。

首先，應制定全國統一且適用不同地方交通環境的道路與交通工程的規畫設計規範。在停車方面之交通工程，各縣市應進行各區域的停車供需分析。新建案在都市設計審議時，就應嚴加規定如有客貨臨停需求，必須規畫提供適當數量的臨停車位。既有的商家、機構、學校、社區，也應全面檢討臨停需求，包括外送餐點的車輛臨停需求、愈來愈密集頻繁的物流上下貨停車需求、學校家長接送區臨停該如何設置、銀行及郵局短暫辦事是否該設置黃線臨停區等，都應要盤點檢討。提出需求後應由各縣市交通管理單位協助評估規畫提供，後續管理則由該需求單位負責，包括違規占用之先勸導再檢舉的執行機制。

至於計程車上下客的臨停需求，因其屬於準公共運輸，建議可仿效桃園市曾試辦的「計程車臨時下車區」，擴大為臨時上下車區，在公車停靠區前六公尺範圍，開放計程車臨停三分鐘上下客，但不能停留攬客。部分沒有適當公車站牌的路段，才適用每隔約一百至一五○公尺紅線應畫設至少十％的黃線或專用車格提供臨停之規定；在畫設黃線前，應先評估檢討黃線之晚上八時至隔天清晨七時可以停車之規定，是否應調整？建議應綜合評估畫設黃線允許臨停及夜間停車對於該路段交通效率與交通安全的負面影響，尤其在原禁停路段。

至於一般道路之十五公分寬的白色道路邊線，亦應檢討其邊線內是否有安全的人行空間後，再考量其剩餘空間是否足夠允許停車，如空間不夠應宣導並標示其為禁停路段，改善目前違規停車造成人行困難之安全問題。最重要的是在民氣可用下，應全面宣導正確停車觀念，包括紅線不能臨停，照片就可檢舉；道路邊緣十公分寬的白線是快慢車道分隔線，不可停車等。