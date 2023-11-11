台灣半導體之父 施敏成就 「諾貝爾獎等級」

施敏院士於十一月六日於美國加州溘然長逝，消息傳來，友朋莫不深感不捨，惋惜學界巨擘的殞落。

約於兩周前，在中研院評議會中，驚聞施院士因病辭卸評議員職務，當天還認為評議會雖然責任重大，但日常工作不多，似乎不必反應過度，現在才知他是因病重而下的決定，令人唏噓。

與施院士相會，最早可回溯到民國五十五年夏天，當時我是物理系大二學生，在暑期中到住家附近的清華大學舉辦的「暑期研討班」旁聽，其中一門正是施院士開授的「半導體元件物理」。

施院士在美國史丹福大學從名師從事半導體元件物理研究，於民國五十二年獲得電機系博士，隨即進入貝爾實驗室工作，所以當時是歸國講學的青年才俊。由於該課程對於大二學生過於高深，必須承認當年是在似懂非懂狀態撐過全程，但對施院士平易近人、聲音宏亮與擅於言詞，印象深刻。

施院士在學術界最出名的成就，是他與韓裔科學家崔大元於民國五十六年共同發明「浮閘非揮發性記憶體」，在多年後，他曾整理出華裔學者包括張立綱、薩至唐院士以及他自己的「非揮發性記憶體」等五項發明為諾貝爾獎級成就，不免為與諾貝爾獎失之交臂感到遺憾。

另一方面，讓施敏院士成為世界半導體界家喻戶曉人物的，是他在民國五十八年出版的「半導體元件物理」教科書，是該領域第一本綜合性的教科書，一時洛陽紙貴，歷久不衰，成為工程及應用科學領域最暢銷的教科書。

還記得他在一次演講中，敘述最先是閱讀超過四千篇論文，才整理成書，而對於全球銷量超過一百萬冊，很是自豪。

施院士於民國七十八年即自貝爾實驗室提早退休返國服務，其後主要在陽明交通大學電子研究所任教。而在之前，他就經常指導國內研究生，包括前交通大學校長張俊彥院士等，造就許多人才，同時他對推動台灣半導體研究與產業研發，不遺餘力，貢獻良多，於八十三年當選中央研究院院士。學界咸認如果要數「台灣半導體之父」，施院士是不二人選。

由於清華與交通大學為緊鄰，我與施院士研究領域有很多交會地方，來往較多，尤其他有一段時間住在與清華僅一牆之隔的交大宿舍中，常會不期而遇，很能感受到他的親切與爽朗。

印象中，他特別誇讚自台北某小吃名店離職的師傅在附近開的小館「價廉而物美」。

在中研院各種會議中，常會聆聽到施院士發表高論，獲益良多，令人感嘆的是在上次，也就是一一一年的院士會議中，由於中研院住宿會館正在整修，與會院士散住在附近旅館，我剛好與施院士住在同一旅館，連續四天每早同車前往中研院開會，接觸較為頻繁，不料此後即與他緣慳一面，如今更天人永隔，冥冥中似有定數。

施院士以八七高齡離世，在世時為人間增添繽紛，哲人遠去，令人永懷。