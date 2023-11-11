光說願景 AI牛肉在哪

因應全球人工智慧（AI）發展趨勢，今年十月底在日本廣島舉行七大工業國（G7）高峰會議，達成會員國應致力於「適當減緩使用生成AI風險」、「開發及導入識別AI技術系統」等會議結論。

依據上揭會議決議，日本政府積極展開擬定AI策略活動，爰於日昨公布指定八大使用AI系統高風險的部門或行業：政府機關、金融、能源、運輸、交通、通訊傳播、廣播電視、醫療；同時要求相關AI系統開發業者必須履行降低使用風險措施及提高資訊揭露透明度機制，並且創設第三者機關認證及外部監察制度。至於其他使用AI風險較低的行業，則透過公司治理方式，要求揭露使用資訊。

此外，日本政府針對所有使用AI系統的公部門機關及民間企業，頒布應遵守十項重點的使用規則：一、以人為中心，尊重人性尊嚴及個人自律；二、確保人力可控制的安全性；三、最小程度的不當差別化；四、依據個人資料保護法，維護個人隱私權益；五、確保系統使用機密性；六、公開說明收集數據資料方法；七、公開說明AI系統經營理念及原則；八、正確知識的普及策略；九、確保相關產品或服務市場的自由公平競爭秩序；十、對於社會全體作出技術創新貢獻。

值得注意的是，日本公平會在二○二一年Google公司併購Fitbit人工智慧公司案，兼顧相關產品市場競爭及AI技術發展，附條件許可本件結合案：一、自本件結合行為實施日起十年內，提供智慧型手表製造商使用安卓應用程式介面，維持智慧型手表與安卓作業系統手機之終端傳輸接續；二、自本件結合行為實施日起十年內，提供網路應用程式介面，以一般消費者同意為條件，許可應用程式利用者無償取得健康管理數據庫資料；三、自本件結合行為實施日起十年內（必要時得再延長十年期間）， Google不使用健康管理數據庫資料從事數位廣告業務，並且與其他數據庫資料集分離儲存；四、自本件結合行為實施日起十年內，每半年一次，由獨立第三者報告監督遵守預防措施狀況。

當前總統參選人分別提出「智慧國家、智慧科技島願景」、「未來廿年發展AI」、「科技安全城市、科技建警」、「AI雙語教學」等AI政見，大多缺乏具體實施計畫，難免給人海市蜃樓的感覺；是以對照日本政府落實AI的策略目標措施，不禁要問總統參選人，你們的AI牛肉在哪裡？